Dogecoin News: Wale kaufen 600 Millionen DOGE, doch der ETF verschwindet - was Kleinanleger nicht sehen sollen

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Bitwise hat seinen Dogecoin-ETF am 14. Oktober geschlossen, weniger als ein Jahr nach dem Start. Der Fonds hielt am Ende nur noch 8,2 Millionen DOGE im Wert von 688.000 Dollar. Die Dogecoin News erzählt heute zwei Geschichten gleichzeitig. Während eine Institution die Tür zum Einzelhandel schließt, haben Wal-Konten seit dem 12. Oktober 600 Millionen DOGE angesammelt. Grayscale sicherte sich mit Anchorage Digital einen zweiten Tresor für seine 144,8 Millionen DOGE. Institutionen schließen das Produkt, das Kleinanlegern Zugang gab, während großes Geld kauft, was der Einzelhandel verkauft. DOGE notiert bei 0,08 Dollar und hat in diesem Monat 14 Prozent verloren. Ein Todeskreuz nähert sich auf dem Tageschart, doch bei genau diesem Niveau hat der TD Sequential ein Kaufsignal ausgelöst.

Dogecoin News Oktober 2026: Warum schließt der ETF, während Wale im Dunkeln kaufen?

Bitwise hat seinen Dogecoin-ETF unter dem Kürzel BWOW am 14. Oktober liquidiert, wie Cointelegraph berichtete. Der Fonds wurde im November 2025 gestartet und erreichte nie eine kritische Masse. DOGE selbst fiel im Oktober von 0,095 auf 0,08 Dollar, ein Rückgang von 14 Prozent. In genau der Woche, in der Bitwise schloss, kauften Wale 600 Millionen DOGE.

Großinvestoren kauften die 600 Millionen DOGE seit dem 12. Oktober an einer Schlüsselunterstützung, wie CoinGabbar berichtete. Grayscale beantragte einen zweiten Tresor für seine 144,8 Millionen DOGE über Anchorage Digital. Drei DOGE-ETFs bleiben nach der Bitwise-Schließung bestehen. Die Nettoabflüsse aus DOGE lagen bei 29,69 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden. Institutionen schließen die Zugänge für Privatanleger, während sie ihre eigenen Positionen sichern.

Auf dem Tageschart nähert sich ein Todeskreuz, das erste seit November 2025, wie CoinTurk berichtete. Doch bei 0,081 Dollar hat der TD Sequential ein Kaufsignal ausgelöst, ein Niveau, das historisch mit Trendwenden verbunden ist. CoinDCX verortet DOGE in einer Monatsspanne von 0,075 bis 0,088 Dollar mit einem Oktober-Endziel von 0,084 Dollar. Für eine bestätigte Trendwende bräuchte DOGE einen Tagesschluss über 0,0925 Dollar. Die größten Renditen bei Meme-Coins haben immer dort begonnen, wo institutionelle Kontrolle noch nicht angekommen war.

Pepeto: Der Presale, den die Dogecoin News noch nicht auf dem Radar hat

Bitwise schließt den DOGE-ETF, Grayscale sichert seine Bestände, und 600 Millionen Token wandern in Wal-Wallets, die Privatanleger nicht sehen. In genau diesem Markt, in dem Institutionen die Spielregeln bestimmen, sammelt Pepeto die Trader ein, die den nächsten großen Einstieg vor dem Rest des Marktes sichern wollen. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und die aktuelle Stufe ist fast voll.

Dieses Werkzeug ist eine aktive Börse, bei der jeder Tausch null Gebühren kostet. PepetoSwap ist bereits in Betrieb. Ein Handel im Wert von 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, derselbe Handel auf PepetoSwap kostet nichts. Der Nutzer zahlt nur die Gasgebühren. Bei 200 Trades spart das 3.000 Dollar gegenüber der größten Swap-Plattform.

Pepeto funktioniert unabhängig davon, was der Markt macht, weil die Einsparungen bei jedem einzelnen Tausch anfallen. Ein Sicherheitsscanner prüft 42 Punkte an jedem Smart Contract, bevor ein Handel durchgeht. Fehlerhafte Token werden erkannt und automatisch blockiert, was das Betrugsrisiko beseitigt, das die meisten kleinen Trader aus dem Markt wirft.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und das aktuelle Stufenziel ist fast erreicht. Jede neue Stufe erhöht den Einstiegspreis. Der Mitgründer hat den ersten Pepe Coin entwickelt, der 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung auf Meme-Energie erreichte, und diesmal steht eine funktionierende Börse hinter dem Token.

Die Sicherheitsfirma SolidProof hat den gesamten Code auditiert und die Identität des Teams verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was das zentrale Risiko beseitigt, an dem die meisten Presales scheitern. Ein ehemaliger Binance-Experte schreibt den Code. Wer die frühen Tage von DOGE kennt, erkennt diese Art von Ausgangslage, und der aktuelle Einstieg wird es nach dem Listing nicht mehr geben.

Fazit

Die Dogecoin News zeigt einen Coin, der bei 5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung feststeckt, und selbst eine Verdopplung wäre für die meisten Wallets kein entscheidender Gewinn. Pepeto befindet sich in der Presale-Phase, mit einer geprüften Börse, null Gebühren und einem Preis, der mit jeder ausverkauften Stufe steigt. Die Wallets, die jetzt kaufen, positionieren sich vor dem Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Stand. Wer wartet, zahlt mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was passiert bei DOGE im Oktober 2026?

Bitwise hat seinen Dogecoin-ETF am 14. Oktober geschlossen. DOGE notiert bei 0,08 Dollar, doch Wale haben seit dem 12. Oktober 600 Millionen DOGE gekauft.

Was ist Pepeto und warum entdecken es Trader?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und betreibt mit PepetoSwap eine gebührenfreie Börse. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt den laufenden Presale.