Kommt das iPad Mini 8 noch im Oktober 2026? Apple hat jetzt -Â wohl aus Versehen -Â neue Details zu dem kommenden Kompakt-Tablet verraten. Bisherigen Leaks zufolge könnte das Mini-iPad mit einem OLED-Display ausgestattet sein. Schon länger soll Apple an einem wasserdichten iPad Mini arbeiten. Als erstes Apple-Tablet könnten Nutzer:innen das Gerät damit am Pool oder in der Badewanne verwenden. Erreichen will Apple das durch den Einsatz eines innovativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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