Solana News Oktober 2026: Alpenglow bringt 150ms Finalität - doch warum fliehen die ETF-Gelder?

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Solana bereitet sich auf das größte Upgrade seiner Geschichte vor, und gleichzeitig verlassen die ETF-Gelder den Markt seit acht Tagen in Folge. Alpenglow soll am 21. Oktober aktiviert werden und die Transaktionsfinalität von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden senken. SOL handelt trotzdem bei nur 104,97 Dollar laut Blockchain.News, mehr als 13 Prozent unter dem September-Hoch.

Nach drei Monaten ununterbrochener ETF-Zuflüsse ist die Serie gebrochen, und die wichtigste Solana News dieser Woche erzählt eine Geschichte, die an der Oberfläche keinen Sinn ergibt. Wer in solchen Momenten kauft, sind nie die, die in den Schlagzeilen erscheinen, sondern Akteure, die frühe Projekte positionieren, bevor Kleinanleger davon erfahren.

Alpenglow trifft auf ETF-Abflüsse: Was die Daten wirklich zeigen

Am 21. Oktober soll Alpenglow auf dem Mainnet aktiviert werden und TowerBFT ersetzen, das Konsenssystem, das Solana seit 2020 verwendet. Anza bestätigte am 13. Oktober, dass die Aktivierung bei Slot 459.653.000 erfolgt. Die Transaktionsfinalität soll von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden fallen, 99 Prozent schneller als heute. Validatoren werden Abstimmungen außerhalb der Kette zusammenführen, was die gemeldete Transaktionszahl senkt, obwohl die Netzwerkaktivität gleich bleibt.

Doch während das Netzwerk technisch aufrüstet, erzählen die Finanzdaten eine andere Geschichte. US-Spot-Solana-ETFs verzeichneten laut CoinCentral acht aufeinanderfolgende Abflusstage seit dem 5. Oktober. SOL fiel am 15. Oktober auf ein Tief von 100,62 Dollar, bevor es sich auf 106 Dollar erholte. Der Kurs liegt bei 104,97 Dollar laut Blockchain.News, unter allen kurzfristigen gleitenden Durchschnitten.

InvestingHaven hält an einem Jahresziel von 150 Dollar fest, knüpft das aber an einen überzeugenden Ausbruch über 120 Dollar. CoinDCX setzt das Oktober-Ziel bei 110 Dollar innerhalb einer Spanne von 97 bis 119 Dollar. Die 14-wöchige Zufluss-Serie der Solana-ETFs endete mit 24,8 Millionen Dollar an Abflüssen in einer Woche. Dieser Bruch zwischen Technik und Kapitalfluss ist die eigentliche Solana News hinter den Zahlen. Wenn das größte Upgrade der Solana-Geschichte den Kurs nicht stützt, was sagt das über die tatsächliche Verteilung des Kapitals? Die Antwort liegt dort, wo das schnellste Geld bereits hingeht.

Pepeto: Die Börse mit null Gebühren, die sich füllt, während SOL-ETFs leerlaufen

Während die ETF-Gelder den SOL-Anstieg im September bestätigt haben, entstehen die Einstiege mit dem größten Renditepotenzial immer vor dem Listing. Pepeto liefert funktionierende Produkte zuerst und öffnet dann den Kauf, was das gesamte Risikoprofil verändert. Unter dem Projekt läuft bereits eine vollständige Börse.

PepetoSwap ist aktiv, wurde bei 50 Millionen Dollar täglichem Volumen getestet und erhebt null Gebühren auf Swaps. Jeder Handel auf Uniswap kostet 0,30 Prozent, auf PepetoSwap 0,00 Prozent. Bei einem Handel über 100.000 Dollar spart ein Nutzer 300 Dollar, und über 200 Trades von je 5.000 Dollar summiert sich dieser Unterschied auf 3.000 Dollar, die im Wallet bleiben. Die Börse bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit MEV-Schutz von Tag eins und verbindet sich mit MetaMask, Trust Wallet und jedem WalletConnect-Wallet.

Die Cross-Chain-Bridge ist ebenfalls aktiv und sendet Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden ohne Gebühren. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar und können Gelder sperren, bei Pepeto wird eine fehlgeschlagene Transaktion automatisch rückgängig gemacht. Ein KI-Scanner prüft 42 Punkte an jedem Vertrag und blockiert den Handel mit jedem Token, das er als riskant einstuft.

SolidProof hat den gesamten Code des Projekts vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass die technische Grundlage von einem unabhängigen Auditor bestätigt wurde. Hinter dem Projekt steht die Person, die den ursprünglichen Pepe-Token geschaffen hat, der eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, und ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar bei 0,000000188 Dollar pro Token überschritten. Jede Phase wird teurer, und die aktuell offene füllt sich schnell.

Fazit: Was SOL-Anleger jetzt über Pepeto wissen sollten

Die Fonds kaufen SOL bei 105 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von über 61 Milliarden Dollar. Pepeto liegt bei einem Bruchteil eines Cents und liefert Produkte, die bereits funktionieren. Der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Preis ist das Fenster, in dem die größten Renditen entstehen. Wer sich an die ersten Käufer von Pepe oder Shiba Inu erinnert, kennt das Muster. Die offizielle Pepeto-Website zeigt noch den aktuellen Einstiegspreis, den es nach dem Listing nicht mehr geben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die aktuellste Solana News für Oktober 2026?

Alpenglow aktiviert am 21. Oktober und senkt die Finalität von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden. Gleichzeitig verzeichneten SOL-ETFs acht Abflusstage, und der Kurs liegt bei rund 105 Dollar.

Warum taucht Pepeto in diesem Zusammenhang auf?

Pepeto bietet eine Börse ohne Handelsgebühren, eine Cross-Chain-Bridge und einen KI-Scanner. Der Presale sammelte bisher über 10,38 Millionen Dollar ein. Details auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.