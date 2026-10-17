BNB News: BNB fällt auf 721 Dollar trotz 4-Milliarden-Rekord bei tokenisierten Aktien

Anzeige / Werbung

Tokenisierte Aktien auf der Blockchain haben gerade die 4-Milliarden-Dollar-Grenze erreicht, und BNB Chain führt diese Bewegung mit 1,5 Milliarden Dollar an. Binances bStocks-Produkt überschritt am 15. Oktober eine Milliarde Dollar an verwalteten Vermögenswerten, nur vier Monate nach dem Start im Juni. Trotzdem fiel BNB selbst um 1,12 Prozent auf 721 Dollar. Die Infrastruktur wächst, der Token nicht. Das Muster kennen erfahrene Anleger: Institutionen bauen, Insider positionieren sich, und das wirkliche Rendite-Potenzial entsteht nicht beim 96-Milliarden-Dollar-Coin. Es entsteht bei Projekten, die noch keinen Markt haben.

Was bedeuten die BNB News vom Oktober 2026 für Anleger?

BNB notiert am 17. Oktober bei 721,44 Dollar laut Coinbase, mit einer Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Dollar. In den letzten sieben Tagen verlor der Coin rund 3 Prozent und fiel zeitweise auf 718 Dollar. Am 8. Oktober rutschte BNB scharf von 772 auf 718 Dollar ab, bevor sich der Kurs stabilisierte. Der Stochastic-Oszillator liegt tief im überverkauften Bereich, und der Kurs testet das untere Bollinger Band. CoinDCX setzt das Monatsziel bei 740 Dollar, mit einer Unterstützung bei 700 und einem Widerstand bei 770 Dollar. Das zirkulierende Angebot liegt bei 133 Millionen BNB, und die Binance-Funding-Rate steht bei exakt 0,0000 Prozent, was bedeutet, dass weder Longs noch Shorts eine Prämie zahlen. Crypto-Trader setzen laut Finbold ein Jahresendziel von 1.000 Dollar für BNB, obwohl Prognosemärkte die Wahrscheinlichkeit dafür bei nur 18 Prozent sehen.

TokenPost berichtet am 17. Oktober, dass die Marktkapitalisierung tokenisierter Aktien auf allen Blockchains fast 4 Milliarden Dollar erreicht hat, ein Anstieg von 831,8 Prozent im Jahresvergleich. BNB Chain führt mit 1,5 Milliarden Dollar, gefolgt von Ethereum mit 842 Millionen und Solana mit 732 Millionen Dollar. Am 14. Oktober listete Binance vier neue tokenisierte Aktien, darunter BlackBerry und MongoDB, alle handelbar gegen USDT mit null Maker-Gebühren bis zum 31. Oktober. Die Nutzung explodiert, das Handelsvolumen stieg am 8. Oktober auf den höchsten Stand seit dem Ausbruchstag. Doch BNB bei 721 Dollar und 96 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bietet keinen Hebel mehr. Der Hebel liegt bei den Projekten, die noch nicht gelistet sind.

Ist Pepeto der stärkste Vorverkauf in diesem Oktober?

Binance listet tokenisierte Aktien, die Handelsvolumina steigen, aber die Gebühren auf dezentralen Börsen fressen die Gewinne der Trader auf. Ein Swap über 1.000 Dollar auf Uniswap kostet 3 Dollar. Wer 200 Trades mit je 5.000 Dollar ausführt, verliert 3.000 Dollar an Gebühren allein auf einer Plattform. Genau hier setzt das Projekt an, das bisher 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Die Pepeto-Börse ist bereits aktiv und erhebt keine Handelsgebühren, nicht niedrige Gebühren, sondern null. Der Trader zahlt nur die Gasgebühr. Eine funktionierende Bridge verbindet verschiedene Blockchains miteinander und macht den Wechsel zwischen Netzwerken einfach. Das Geld bleibt im Portemonnaie statt bei der Börse.

Die Sicherheitsfirma SolidProof hat den kompletten Code geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf geöffnet wurde, damit Investoren sicher sein können, dass die gesamte technische Basis unabhängig verifiziert ist. Der Gründer von Pepeto hat den ersten Pepe-Coin ins Leben gerufen. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Diese Fakten erklären, warum bereits über 10,38 Millionen Dollar in diesen Vorverkauf geflossen sind, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token.

Der Preis steigt mit jeder neuen Phase, und wer jetzt kauft, sichert sich das maximale Rendite-Potenzial vor dem Listing. Analysten sehen ein Vielfaches des aktuellen Vorverkaufspreises als realistisches Ziel, sobald das Binance-Listing live geht. Wenn ein Coin bereits funktionierende Tools hat, ein sauberes Audit vorweisen kann und fast 11 Millionen Dollar an gebundenem Kapital besitzt, fehlt nur noch das Listing. Und das rückt mit jeder verkauften Runde näher.

Fazit

Die BNB News dieser Woche zeigen Rekorde bei der Infrastruktur, aber bei 721 Dollar und 96 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kommt das Wachstum langsam. Wer im Kryptomarkt echtes Geld verdient hat, kaufte, als der Einstieg noch bei einem Bruchteil eines Cents lag. Über 10,38 Millionen Dollar aus echten Wallets sitzen bereits in diesem Vorverkauf, weil das Rendite-Potenzial von diesem Preisniveau aus am größten ist. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Runde noch offen. Wer heute nicht kauft, zahlt morgen mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haftungsausschluss: Dies ist ein gesponserter Artikel und stellt keine Finanzberatung dar.

FAQs

Was sagen die BNB News für Oktober 2026?

BNB notiert bei 721 Dollar mit einem Monatsziel von 740 Dollar laut CoinDCX. Tokenisierte Aktien auf BNB Chain erreichten 1,5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Wie viel hat Pepeto bisher eingesammelt?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf eingesammelt, mit aktiven Tools wie PepetoSwap ohne Handelsgebühren. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.