Krypto News Oktober 2026: Warum die großen ETF-Zuflüsse nur den Anfang zeigen

Anzeige / Werbung

Milliarden fließen in Bitcoin-ETFs, und der Oktober startete mit Zuflüssen an jedem einzelnen Handelstag. BlackRocks IBIT führt die Bewegung an. Das dritte Quartal brachte 6,34 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen, Bitcoin stieg im gleichen Zeitraum um 42 Prozent und handelt aktuell bei rund 83.000 Dollar. Die Schlagzeilen klingen nach Wendepunkt, doch die September-Inflationsdaten drückten den Kurs zeitweise unter 82.000 Dollar. Die Fed-Entscheidung am 27. Oktober bleibt der wichtigste Faktor für den Rest des Jahres. Während institutionelle Anleger still akkumulieren, fragen sich Privatanleger, ob sie zu spät kommen. Die Antwort liegt dort, wo das große Geld noch nicht hinschaut.

Was steckt hinter den Krypto News der letzten Tage?

Am 13. Oktober verbuchten Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 175,62 Millionen Dollar, wie KuCoin News berichtete. BlackRocks IBIT führte an, und der Oktober startete bereits mit 102,7 Millionen Dollar am ersten Handelstag. Die kumulierten Gesamtzuflüsse seit dem Start der Bitcoin-ETFs liegen bei 57,6 Milliarden Dollar. Das verwaltete Nettovermögen aller Spot-ETFs erreichte 109,3 Milliarden Dollar, wie Cointelegraph meldete. Im dritten Quartal kletterte Bitcoin von 63.000 auf über 79.000 Dollar, getrieben von einem Kurssprung im August, als institutionelle Anleger nach Monaten der Zurückhaltung wieder massiv Positionen aufbauten. Allein im September flossen 2,65 Milliarden Dollar in die Fonds.

Trotz dieser Zahlen bleibt Bitcoin 32 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.080 Dollar. Hedge-Fonds reduzierten ihre ETF-Bestände im ersten Quartal um 39 Prozent, Finanzberater halten inzwischen 58 Prozent der Anteile. Professionelle Investoren verkauften früh, Privatanleger übernahmen die Positionen, ein klassisches Muster der Umverteilung. Die Verhaftung von Hex-Gründer Richard Heart in Istanbul zeigt, dass Regulierer weltweit aktiver werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 27. Oktober liegt bei über 60 Prozent. Trotz der Erholung bleibt Bitcoin seit Jahresbeginn leicht im Minus, und die ETF-Zuflüsse haben die massiven Abflüsse vom Jahresanfang noch nicht vollständig ausgeglichen. Trader auf der Prognoseplattform Myriad schätzen die Wahrscheinlichkeit eines neuen Allzeithochs in 2026 auf nur 7 Prozent. Der Bitcoin-Markt bewegt sich in einer Spanne zwischen 80.000 und 87.000 Dollar, und ein Ausbruch in eine Richtung steht bevor. Wer auf die nächste offizielle Schlagzeile wartet, kauft den Kurs, den andere längst für sich gesichert haben.

Warum Pepeto in den aktuellen Krypto News auffällt

Bitcoin bei 83.000 Dollar und 32 Prozent unter seinem Hoch kann steigen, aber eine Vervielfachung um das Hundertfache ist bei 1,6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung ausgeschlossen. Die Wallets, die in diesem Zyklus am meisten verdienen werden, suchen nicht bei den großen Coins, sondern bei Projekten vor dem ersten Listing. Genau dort steht Pepeto.

Pepeto betreibt eine funktionierende Börse, eine Bridge und einen Risikoscanner, bevor überhaupt ein Listing stattgefunden hat. PepetoSwap erhebt null Gebühren auf jeden Swap und unterstützt Market-, Limit- und DCA-Orders. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap nichts. Die Plattform hat 50 Millionen Dollar Testvolumen pro Tag verarbeitet, mit MEV-Schutz von Anfang an.

Der Risikoscanner prüft jeden Smart Contract mit 42 Tests, bevor ein Trade durchgeht. Er liest Blockchain-Daten in Echtzeit, simuliert einen Kauf und Verkauf auf einer Kopie des Netzwerks und blockiert alles, was als kritisch eingestuft wird. Im letzten Zyklus gab es nichts Vergleichbares.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und das Team per KYC verifiziert, bevor der Presale startete. Der Gründer hinter dem ursprünglichen Pepe-Token hat dieses Projekt gestartet, ein Entwickler mit Jahren bei Binance schreibt die Smart Contracts. Das Presale-Kapital liegt bei 10,38 Millionen Dollar. Beim Preis von 0,000000188 Dollar verwandelt ein kleiner Betrag sich in eine enorme Token-Anzahl. Kein anderer Presale ist so weit fortgeschritten.

Fazit

Der Markt hat seine Richtung gewählt. Bitcoin kann sich verdoppeln, aber eine Vervielfachung um das Hundertfache ist bei dieser Marktkapitalisierung ausgeschlossen. Im letzten Zyklus entstanden die größten Gewinne in Presale-Projekten, die vor dem Listing zu Bruchteilen eines Cents gehandelt wurden. Pepeto steht genau dort, mit einem Listing in Sichtweite und drei funktionierenden Produkten. Der Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website steigt mit jeder Runde. Wer jetzt einsteigt, sichert sich die Position, die nach dem Listing nicht mehr existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sind die wichtigsten Krypto News im Oktober 2026?

Bitcoin-ETFs verzeichneten am 13. Oktober Zuflüsse von 175,6 Millionen Dollar. Bitcoin bleibt 32 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die Fed-Sitzung am 27. Oktober ist der Schlüsselfaktor für die Kursentwicklung im vierten Quartal.

Ist Pepeto ein sinnvoller Kauf während der aktuellen Marktbewegung?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, betreibt drei von SolidProof geprüfte Produkte und steht vor dem Listing. Der Presale-Preis existiert nur bis zur nächsten Phase. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.