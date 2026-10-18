Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Über 200 % Kurspotenzial bei einem KGV von nur 10? Aus Sicht von Analysten ist die Aktie von Zefiro Methane viel zu günstig. Dabei hat das Unternehmen bereits mit einem Rekordumsatz, dem operativen Turnaround und einer prall gefüllten Auftragspipeline geliefert. Und das soll erst der Anfang sein. Zefiro schützt Mensch und Umwelt vor gefährlichen Schadstoffen und klimaschädlichen Methanemissionen. Allein in den USA wartet ein Sanierungsmarkt mit einem geschätzten Volumen von 500 Mrd. USD. Staatliche Großaufträge sorgen für eine hohe Planbarkeit und der KI-Boom treibt zusätzlich an. Zefiro will sich durch organisches Wachstum und Übernahmen zum Marktführer entwickeln. Zuletzt hat die CEO auf einer Investorenkonferenz überzeugt. Sie traut Zefiro einen Umsatz von 100 Mio. USD zu. Doch die Aktie ist bislang noch nicht angesprungen. Ist dies eine Kaufchance?
Enthaltene Werte: CA98926D1069Den vollständigen Artikel lesen ...
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