Die letzen Tagen waren für die Aktionäre von Rocket Lab USA zum Vergessen. Innerhalb von acht Handelstagen hat sich ein Drittel des Börsenwerts des US-Raumfahrtunternehmens in Luft aufgelöst. Was steckt hinter dem Sinkflug der Rocket Lab-Aktie und sollten Anleger trotzdem mutig sein und investieren? Der Erstflug wird verschoben Hauptauslöser des massiven Kursrückangs der letzten Tage für die Nachricht von Rocket Lab, dass das Unternehmen den Erststart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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