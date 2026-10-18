EQS-News: Cerealis and Panzani / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Joint Venture

Panzani und Cerealis bündeln ihre Kräfte zur Schaffung eines großen europäischen Lebensmittelkonzerns



18.10.2026 / 08:10 CET/CEST

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Durch die Transaktion würden zwei etablierte europäische Lebensmittelhersteller mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro zusammengeführt, unterstützt von den Gründerfamilien von Cerealis, Sofina und CVC Capital Partners. PORTO, Portugal, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Aktionäre der Panzani-Gruppe und von Cerealis haben exklusive Verhandlungen über den Zusammenschluss von Panzani und Cerealis aufgenommen, mit dem Ziel, einen unabhängigen, diversifizierten europäischen Lebensmittelkonzern zu schaffen. Mit der Unterstützung der Gründerfamilien von Cerealis, Sofina und CVC Capital Partners würde der fusionierte Konzern einen Unternehmenswert von rund 1,8 Milliarden Euro aufweisen, einen konsolidierten Jahresumsatz von etwa 1 Milliarde Euro erzielen und fast 1.800 Mitarbeiter beschäftigen. Damit würde ein bedeutendes europäisches Lebensmittelunternehmen mit einer soliden Grundlage für zukünftiges Wachstum entstehen. Der geplante Konzern würde zwei etablierte Unternehmen mit sich ergänzenden geografischen Präsenzbereichen, Produktportfolios und industrieller Expertise zusammenführen. Panzani mit Hauptsitz in Lyon erzielte 2025 einen Umsatz von 620 Millionen Euro und verfügt über eine etablierte Präsenz in Frankreich, den Niederlanden und Mitteleuropa, insbesondere in den Bereichen Teigwaren, Couscous und Soßen. Cerealis mit Hauptsitz in Porto erzielte 2025 einen Umsatz von 400 Millionen Euro und ist in Portugal, Spanien, der Tschechischen Republik und Polen tätig, wobei das Sortiment Teigwaren, Frühstückscerealien, Müsliriegel und Kekse umfasst. Der Zusammenschluss würde neue Wachstumschancen schaffen, indem die jeweiligen Stärken der Unternehmen genutzt werden. Ihre sich ergänzenden Produktportfolios würden es ihnen ermöglichen, ihr Angebot über die bestehenden Kategorien hinaus auszubauen, während ihre geografische Präsenz Möglichkeiten bieten würde, etablierte Marken in weiteren europäischen Märkten einzuführen. Das Wachstumsprojekt würde durch kontinuierliche Investitionen in Produktionsanlagen, Marken und Innovation unterstützt, wodurch das Angebot der Gruppe für Kunden und Verbraucher gestärkt und zur Widerstandsfähigkeit der europäischen Lebensmittelversorgungskette beigetragen würde. "Der Hauptgrund für diese Transaktion ist die Chance, auf sich hervorragend ergänzende Produktpaletten, Technologien und Fachkenntnisse aufzubauen", sagte Pedro Moreira da Silva, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Cerealis. "Panzani und Cerealis teilen dieselbe Unternehmenskultur, ein langfristiges Engagement für ihre Marken und Märkte sowie den gemeinsamen Wachstumswillen. Dies wird unsere Innovationskraft stärken und neue Wachstumschancen für beide Unternehmen schaffen." Panzani und Cerealis würden ein dezentrales Betriebsmodell beibehalten und damit die operative und industrielle Autonomie beider Unternehmen bewahren. Panzani bliebe ein französisches Unternehmen mit Hauptsitz in Lyon unter der Leitung seines derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Albert Mathieu, dessen Zuständigkeiten auf die mitteleuropäischen Aktivitäten der fusionierten Gruppe ausgeweitet würden. Cerealis würde ein portugiesisches Unternehmen mit Hauptsitz in Porto bleiben, unter der Leitung seiner derzeitigen Geschäftsführerin Paula Meireles, die das iberische und internationale Eigenmarkengeschäft leiten wird. Pedro Moreira da Silva, derzeitiger stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Cerealis, würde die Gesamtleitung der fusionierten Gruppe übernehmen und Initiativen leiten, die beide Unternehmen umfassen. "Dieses Projekt würde ein neues Kapitel für Panzani einläuten", sagte Albert Mathieu, Vorstandsvorsitzender von Panzani. "Durch den Zusammenschluss mit Cerealis würden wir einen unabhängigen paneuropäischen Akteur schaffen, der diversifizierter, stärker und widerstandsfähiger ist, während wir gleichzeitig das bewahren, was unsere Identität ausmacht: unsere französischen Wurzeln, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Marken und unser Engagement für unsere Partner im Bereich des landwirtschaftlichen Hartweizens. Es ist ein Wachstumsprojekt sowohl für unsere Teams als auch für unsere Partner." Nach Abschluss der Transaktion würde die fusionierte Gruppe von einer stabilen, langfristigen europäischen Aktionärsbasis profitieren, die die bestehenden Aktionäre von Cerealis (die Familien Moreira Da Silva und Silva Domingues sowie Sofina) mit CVC Capital Partners vereint, das eine Minderheitsbeteiligung an dem fusionierten Unternehmen behalten würde. Alle vier Gesellschafter wären im Verwaltungsrat vertreten und würden die langfristige Entwicklung der Gruppe sowie weitere Investitionen in ihr Geschäft unterstützen. "Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu Cerealis zu vertiefen, indem wir zusätzliches Kapital bereitstellen, um diesen transformativen Zusammenschluss mit Panzani zu ermöglichen und einen bedeutenden europäischen Lebensmittelkonzern zu schaffen", sagte Harold Boël, Vorstandsvorsitzender von Sofina. "Die Unterstützung von Familienunternehmen, die seit mehreren Generationen bestehen, und die Förderung ihrer langfristigen Wachstumsziele stehen im Mittelpunkt der Mission von Sofina." Die geplante Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Unterrichtung und Anhörung der zuständigen Arbeitnehmervertretungen sowie der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Informationen zu Cerealis Cerealis ist ein diversifizierter europäischer Anbieter von Trockenlebensmitteln und in Portugal, Spanien und Mitteleuropa tätig. Cerealis ist in den Bereichen Trockenteigwaren sowie Frühstückscerealien, Müsliriegel, Kekse und Mehl tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Porto betreibt vier Produktionsstätten in Portugal, eine in Spanien und eine in der Tschechischen Republik. 2025 erzielte es einen Umsatz von 400 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. Cerealis wird von den Familien Moreira Da Silva und Silva Domingues sowie von Sofina kontrolliert. Informationen zu Panzani Die Panzani Group ist ein europäischer Akteur im Bereich Trockenlebensmittel und operiert in Frankreich, den Niederlanden und Mitteleuropa, vorwiegend mit Trockennudeln, Couscous und Saucen. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Lyon betreibt drei Industriestandorte und drei Grießmühlen in Frankreich und beschäftigt 900 Mitarbeiter. 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 620 Millionen Euro. Die Gruppe wird von CVC Capital Partners kontrolliert. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/panzani-und-cerealis-bundeln-ihre-krafte-zur-schaffung-eines-groWen-europaischen-lebensmittelkonzerns-302911934.html



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