Birdnet Live erkennt mit einer lokalen KI auf dem Smartphone Tierstimmen. Unser Autor hat es bei einer Tasse Kaffee ausprobiert. Zugegeben, wir sind ein bisschen spät dran. Eigentlich hätten wir die neue Version der Smartphone-App Birdnet Live gleich nach ihrem Erscheinen am Ende des Hochsommers vorstellen sollen. Denn die App erkennt Vogelstimmen - und auch ein paar andere Tierarten. Aber jetzt ist draußen nicht mehr viel zu hören. Dieser Text erscheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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