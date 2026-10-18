Der DAX macht weiterhin einen überaus robusten Eindruck. Der deutsche Leitindex stemmte sich zuletzt erfolgreich gegen Zinsängste und KI-Bedenken. Im Ergebnis schloss er die Handelswoche komfortabel oberhalb von 25.000 Punkten ab. Einen noch stärkeren Wochenschluss verhinderte der Schwächeanfall der US-Indizes im späten Freitagshandel.DAX trotzt den US-Inflationsdaten Unter der Woche hatte der DAX die eine oder andere Klippe zu umschiffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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