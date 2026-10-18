Rheinmetall-Aktie zuerst Highflyer seit Beginn des Ukraine-Kriegs, dann in den letzten Monaten mit Konsolidierung/Schwächephase. Und am Freitag dann die Kehrtwende nicht nur bei Rheinmetall, sondern bei "den" deutschen Defensewerten? Gestern gab's dazu eine Einordnung - heute geht's ans Eingemachte. Gründe für die Kursschwäche gab's in den Augen der Bären genug: Produktpalette der Düsseldorfer sei von Gestern, es fehlten die "modernen" Komponenten, wie KI-gesteuerte Kampfsysteme, Drohnen oder oder… Die Aktie sei total überbewertet. Investitionen seien zu hoch, die Fähigkeit die grossen Auftragsbestände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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