Die Münchener Rück-Aktie erhält Gegenwind von Jefferies. Das Analysehaus bestätigte am Freitag seine Halteempfehlung mit einem Kursziel von 550 €. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 547,20 € wäre damit praktisch kein Potenzial mehr vorhanden. Analyst Philip Kett zweifelt vor allem an der Preissetzungsmacht des Rückversicherers. Dabei verspricht die Münchener Rück bis 2030 ein jährliches Gewinnwachstum von mehr als +8%. Ist die Aktie tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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