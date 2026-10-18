München (ots) -Der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" feiert auch in diesem Jahr herausragende Leistungen in Streaming und Fernsehen. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 21. Oktober, in der BMW Welt in München statt und wird ab 19.00 Uhr live im BR Channel der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) gestreamt, das BR Fernsehen sendet zeitversetzt um 22.45 Uhr. Die begehrte Auszeichnung geht u. a. an die Produzenten der BR-Dokuserie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz", Max Reichel und Franz Hinterbrandner.Die Preisverleihung wird moderiert von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek. Auf dem Blue Carpet werden die Nominierten, Preisträgerinnen und Preisträger sowie die prominenten Gäste von Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) begrüßt.Für den Preis konnten Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in diesen Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und Social Media. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis.Preise für BR-ProduktionenIn der Kategorie "Bestes Factual Entertainment Format" werden in diesem Jahr die beiden Produzenten der erfolgreichen BR-Dokuserie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" für Produktion und Kamera ausgezeichnet. Die Serie ist bereits in zwei Staffeln in der ARD Mediathek verfügbar und dort seit dem Start im April 2025 ein großer Publikumserfolg. Staffel 3 wird gerade gedreht. "In höchster Not" setze "neue Maßstäbe im Genre der Blaulichtreihen", heißt es in der bereits veröffentlichten Jurybegründung.Ebenfalls ausgezeichnet wird "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen", eine ARD-Produktion unter Federführung von NDR und BR, in der Kategorie "Bestes Dokumentationsdrama". Die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach werden für ihre "konsequent filmische Inszenierung" und die "dichte Dramaturgie" geehrt.Mehr Informationen zu den ausgezeichneten BR-Formaten: br.de/s/82zKO9EFotos über: br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.deAusstrahlungsinfos:Blauer Panther - TV & Streaming Award 2026Mittwoch, 21. Oktober 2026ab 19.00 Uhr live in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br)um 22.45 Uhr im BR FernsehenAlles zum Blauen Panther, zu den Nominierungen und Preisträgern finden Sie hier (https://blauerpanther.com/).Pressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6373178