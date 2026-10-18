DAX: Bullisches Momentum - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 43 - 2026)

Der DAX steht aktuell bei 25.489 Punkten und startet mit einer moderat bullischen Grundtendenz in die neue Handelswoche. Gemäß unserer DAX Prognose liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Fortsetzen der Erholung bei 55 % (Bull-Szenario) gegenüber 45 % für erneute Rücksetzer (Bear-Szenario). Schlüsselkriterium für neue Kursavancen in Richtung Allzeithoch ist ein nachhaltiger Tagesschluss über der 50-Tage-Linie (SMA50) bei 25.739 Punkten, während die SMA20 bei 25.344 Punkten als zentrale Haltemarke nach unten fungiert.

Nach dem Reversal am Freitagnachmittag steht der deutsche Leitindex direkt an einer richtungsweisenden Weggabelung.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) DAX Status Quo: Nach zwei Verlustwochen schließt der DAX die Vorwoche mit einem Wochengewinn bei 25.489 Punkten (Handelsspanne: unterdurchschnittliche 842 Punkte).

DAX Prognose KW 43: Die übergeordnete Tendenz ist seitwärts - aufwärts gerichtet (55 - Aufwärts-Wahrscheinlichkeit).

Entscheidende Triggermarken: Bullisch: Bestätigter Tagesschluss über der SMA50 ( 25.739 Zähler ) aktiviert Ziele bei 26.160 Punkten . Bärisch: Ein Fall unter die SMA20 ( 25.344 Zähler ) riskiert Korrekturen bis zur SMA200 - 23,6 %-Retracement ( 24.855 Zähler ).

Makroökonomisches Spannungsfeld: Eine auf 1,3 % angehobene BIP-Wachstumsprognose des IWF für Deutschland trifft auf eine unerwartet hohe US-Inflation von 3,7 %, die den Zinserhöhungsdruck auf die Federal Reserve hochhält.

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