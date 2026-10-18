

EQS-Media / 18.10.2026 / 11:39 CET/CEST

Der langjährige Buchgestalter für renommierte Verlage wie S. Fischer, Klett-Cotta, Hanser und Penguin Random House übernimmt künftig die Covergestaltung der Neuerscheinungen des Leverkusener Verlags.



Leverkusen, 18. Oktober 2026 - Der Impian Verlag baut seine gestalterische Kompetenz deutlich aus: Mit Alexander Ziegler verstärkt ab sofort ein erfahrener Buchdesigner das Verlagsteam. Ziegler arbeitet seit mehr als 25 Jahren für Verlage und verantwortet bei Impian künftig schwerpunktmäßig die Gestaltung der Cover neuer Titel aus Belletristik, Sachbuch sowie Kinder- und Jugendbuch.



Ziegler hat in seiner Laufbahn Buchcover und Buchgestaltungen für zahlreiche renommierte Verlagshäuser entwickelt, darunter S. Fischer, Klett-Cotta, Hanser und Penguin Random House. Zu seinen Arbeiten gehört beispielsweise Ferdinand Schmalz' Roman Mein Lieblingstier heißt Winter für S. Fischer, der 2021 für die Longlist des Deutschen Buchpreises nominiert war. Seit 2008 arbeitet Ziegler unter dem Namen Büro Ziegler und verbindet Buchgestaltung mit Editorial Design, Illustration, digitalen Formaten und Vermarktung.



In der Buchbranche ist Ziegler zudem als Mitinitiator des Buchcover Awards bekannt, den er gemeinsam mit Mathias Voigt von der Berliner PR-Agentur Literaturtest ins Leben gerufen hat. Seit 2024 zeichnet eine Jury aus Buchhandel, Gestaltung und Medien herausragende Cover in den Kategorien Belletristik, Sachbuch sowie Kinder- und Jugendbuch aus. Die Verleihung des Buchcover Awards 2026 findet am 25. November im Rahmen der Münchner Bücherschau im Haus der Kunst statt.



Professionelle Buchgestaltung künftig direkt im Verlag



Für Autoren des Impian Verlags bedeutet die Verstärkung vor allem eines: Die zentrale visuelle Positionierung eines Buches wird künftig noch stärker direkt im Verlag entwickelt. Von der ersten Coveridee über Typografie und Bildsprache bis zur fertigen Gestaltung soll das Erscheinungsbild jedes Titels gezielt auf Genre, Zielgruppe und Buchhandel abgestimmt werden.



"Ein gutes Manuskript verdient ein Cover, das ihm auch im Buchhandel eine echte Chance gibt", sagt Nicholas Nikol, Gründer und Geschäftsführer des Impian Verlags. "Mit Alexander Ziegler haben wir einen Gestalter gewonnen, der seit Jahrzehnten Bücher für etablierte Verlagshäuser gestaltet und gleichzeitig durch den Buchcover Award einen außergewöhnlich breiten Blick auf den Markt hat. Unsere Autoren erhalten damit Zugang zu gestalterischer Kompetenz, wie man sie sonst vor allem aus den großen Publikumsverlagen kennt."



Dabei geht es nicht allein um Ästhetik. Ein Buchcover muss innerhalb weniger Sekunden vermitteln, für welche Leser ein Titel gedacht ist, welches Genre er bedient und warum es sich lohnt, das Buch näher anzusehen. Genau diese Verbindung aus Gestaltung, Positionierung und Vermarktbarkeit steht künftig im Mittelpunkt der Arbeit Zieglers bei Impian.



"Beim Buchcover Award sehe ich jedes Jahr, wie unterschiedlich gute Cover funktionieren können und wie entscheidend die Verbindung von Inhalt, Zielgruppe und Gestaltung ist", sagt Alexander Ziegler. "Bei Impian kann ich diese Erfahrung jetzt unmittelbar in neue Buchprojekte einbringen - von der ersten Idee bis zum fertigen Umschlag und im direkten Austausch mit den Autoren."



Vom Cover bis zur Präsentation im Buchhandel



Neben der Covergestaltung übernimmt Ziegler weitere Designaufgaben für Vertrieb und Marketing. Dazu gehören unter anderem Verlagsvorschauen, Handelsunterlagen, Online-Präsentationen und weitere Materialien rund um die Vermarktung neuer Titel.



Damit verfolgt der Impian Verlag den Ausbau seiner Leistungen rund um Veröffentlichung und Buchvertrieb weiter. Die Titel des Verlags werden über die Verlagsauslieferung PROLIT in Deutschland und Österreich sowie über die AVA in der Schweiz ausgeliefert. Zehn Handelsvertreter stellen das Verlagsprogramm im deutschsprachigen Buchhandel vor; insgesamt beliefert Impian mehr als 500 Buchhandlungen.



"Für einen Autor reicht es heute nicht, einfach nur ein gutes Buch zu schreiben", sagt Nikol. "Das Manuskript muss professionell lektoriert, gestaltet, produziert, positioniert und anschließend auch in den Handel gebracht werden. Unser Anspruch ist, diese Schritte möglichst eng miteinander zu verzahnen. Ein erfahrener Buchdesigner fest im eigenen Team ist dafür ein wichtiger weiterer Baustein."

Emittent/Herausgeber: Impian GmbH

Schlagwort(e): Printmedien



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