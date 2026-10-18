Das Unternehmen gibt einen Einblick in den Alltag seiner Mitarbeiter:innen. Demnach zähle menschliches Urteilsvermögen jetzt mehr als Fachwissen, was sich auch auf die Beschäftigungsstruktur auswirke. KI verändert den Arbeitsmarkt schon heute spürbar. Während sich die Aufgaben vieler Fachkräfte verschieben, tun sich Absolvent:innen immer schwerer mit dem Berufseinstieg. Auch bei Anthropic, dem Anbieter der Claude-Modelle, ist dieser Wandel erkennbar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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