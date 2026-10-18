Workday - WDAY: Long-Einstieg gleich morgen am Montag?

… oder am Turnaround Tuesday?

Mit der Übernahme von C1.ai will Workday KI-Agenten besser überwachen! Breakout-Setup bei der Software-Aktie!

Workday (WDAY) - US98138H1014

Rückblick

Nach einer längeren Seitwärtsphase zwischen rund 115 und 155 USD hat die Workday-Aktie ab Juli einen kräftigen Aufwärtsschub vollzogen und im August ein neues Pivot-Hoch bei 227.49 USD erreicht. Auf den dynamischen Anstieg folgte eine volatile Konsolidierung zwischen rund 185 und 205 USD und den Kurs wieder in Richtung der gleitenden Durchschnitte führte. Zuletzt formierte sich eine Widerstandslinie bei circa 200 USD, auf der unser Breakout-Seutp basiert.



Workday-Aktie: Chart vom 16.10.2026, Kürzel: WDAY, Kurs: 190.81 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt der Ausbruch über den Widerstand bei 200 USD, wäre zunächst ein Anstieg in Richtung 210 USD und bei anhaltendem Momentum ein erneuter Test des Augusthochs möglich. Voraussetzung für das positive Szenario ist, dass die Unterstützung um 188 USD hält und der Kurs den Widerstand bei 200 USD mit nachhaltigem Kaufdruck überwindet. Ein klassisches Szenario wäre, wenn die Aktie am morgigen Montag noch unter der Widerstandslinie verharren würde und am Dienstag (Turnaround Tuesday!?!) zusammen mit dem Tech-Sektor in eine neue Rallye einsteigen würde.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Workday-Aktie nachhaltig unter 188 USD und damit unter den Bereich des 50er-EMA, würde das Breakout-Setup an Aussagekraft verlieren und ein Rückgang in Richtung 180 USD wahrscheinlicher werden. Sollte auch diese Unterstützung brechen, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 170 USD ausweiten. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 185 USD platzieren, um das Risiko eines Fehlausbruchs nach unten zu begrenzen.

Meinung

Workday entwickelt cloudbasierte Unternehmenssoftware für Personalmanagement, Finanzverwaltung und IT-Prozesse. Nun will der Konzern den Identitäts- und Zugriffsverwaltungsspezialisten C1.ai übernehmen, der aus ConductorOne hervorgegangen ist. Die Plattform steuert Berechtigungen von Mitarbeitern und KI-Agenten über Anwendungen wie E-Mail, CRM, Finanzsysteme und Cloud-Infrastrukturen hinweg und kann Zugriffsrechte automatisiert vergeben oder entziehen. Damit stärkt Workday seine Sicherheitslösungen für den Einsatz autonomer KI-Agenten, die zunehmend eigenständig Unternehmensaufgaben erledigen. Der Handlungsbedarf ist groß: Laut den von Workday angeführten Erhebungen setzen bereits 95 Prozent der großen US-Unternehmen autonome KI-Agenten ein, während nur 21 Prozent über ausgereifte Kontrollmechanismen verfügen. Finanzielle Details der Übernahme wurden nicht veröffentlicht; der Abschluss wird für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet. Langfristig könnte die Integration Workdays Position im wachsenden Markt für KI-gestützte Unternehmenssoftware stärken, kurzfristig dürfte der Beitrag zum Umsatz und Gewinn jedoch begrenzt bleiben.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 45.99 Mrd. USD

Meine Meinung zu Workday ist bullisch.

Quellennachweis: https://borncity.com/news/workday-uebernimmt-c1-ai-zugriffsrechte-kuenftig-auch-fuer-ki-agenten/

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 18.10.2026

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