Insbesondere jüngere Mitarbeiter:innen meiden den beruflichen Aufstieg. Dahinter steckt oft die Angst vor zusätzlicher Verantwortung, Druck und Stress - und nicht jede:r ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Lange galt die Beförderung für Arbeitnehmer:innen als ultimatives Karriereziel. Das hat sich inzwischen geändert: Immer mehr Menschen lehnen den beruflichen Aufstieg heute bewusst ab. Die Gründe dafür sind vielfältig, oft steht dahinter aber der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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