Auf dem Prüfstand...: Wochenrückblick KW 42-2026 - KI muss sich jetzt rechnen!

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Die Nasdaq verliert rund 4,5%, Europas Börsen legen zu. Trotz höherer US-Inflation sinken die Renditen. Anleger prüfen die KI-Rechnung - mit Folgen für Gold, Silber und Kupfer.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Börse stellt der künstlichen Intelligenz eine nüchterne Frage: Wann verdienen die gewaltigen Investitionen ihr Geld zurück? Eine gute KI-Geschichte allein trägt hohe Bewertungen nicht mehr. Sorgen um Schulden und die Finanzierung neuer Rechenzentren belasteten Technologiewerte. Europas Aktienmärkte fanden dagegen Halt in soliden Unternehmenszahlen.1,2

Bemerkenswert war die Reaktion auf die US-Inflation: Obwohl der Preisdruck zunahm, sanken die Anleiherenditen. Anleger suchten Sicherheit, statt neue Risiken einzugehen. Die günstigeren Zinsen reichten jedoch nicht aus, um den Ausverkauf bei vielen Chipwerten zu stoppen.2,5

Europa und Dow halten dagegen!

Der S&P 500 verlor vom 9. bis 16. Oktober 1,9% auf rund 7.659 Punkte, die Nasdaq Composite 4,5% auf rund 26.140 Punkte. Der Russell 2000 gab 3,0% nach. Der Dow Jones gewann dagegen 0,7% auf über 52.000 Punkte. Europas STOXX 600 legte über 2% zu und schloss bei fast 645 Punkten. Die Anleger sortierten ihre Favoriten neu. Das spricht für eine Umschichtung zwischen den Branchen.1,3

Quelle: Associated Press, Schlussstände und Wochenveränderungen vom 16.10.2026. Eigene Darstellung vorgesehen.

Die Inflation bleibt unbequem!

Im September stiegen die US-Verbraucherpreise um 0,6% gegenüber August und 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Die Jahresrate ohne Energie und Lebensmittel kletterte von 2,4 auf 2,6%. Bei den Erzeugerpreisen standen sogar 1,3% zum Vormonat und 6,3% zum Vorjahr zu Buche. Damit reicht der Preisdruck über einzelne Energieträger hinaus.4 Zugleich schloss Brent-Öl am Freitag bei fast 110 USD je Barrel.

Sinkende Renditen sind keine Entwarnung!

Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Freitag mit rund 5,09%. Die Nachfrage nach diesen Papieren stützte ihre Kurse und drückte die Renditen. Dahinter stand auch die Sorge, dass hoch verschuldete KI-Unternehmen ihre Investitionen schwerer finanzieren könnten. Niedrigere Staatsanleiherenditen beseitigen solche unternehmerischen Risiken nicht.2,5

Für die Fed-Sitzung am 27./28. Oktober blieb eine Zinspause das vorherrschende Marktszenario, eine weitere Erhöhung im Dezember wurde erwartet. Mary Daly signalisierte nach den Inflationsdaten weiteren Straffungsbedarf, aber keine Eile. Abwarten ist keine Zusage dauerhaft stabiler Zinsen. Sollte sich die Teuerung verfestigen, könnte später ein entschlossenerer Kurs nötig werden.6

Gold findet Halt, Silber bleibt anfällig!

Gold notierte am Freitag gegen 20:00 Uhr MESZ am Spotmarkt bei rein 4.165 USD je Feinunze und lag damit auf Wochensicht rund 0,7% im Minus. Silber wurde in derselben Reuters-Meldung mit rund 57 USD je Feinunze ausgewiesen. Das sind datierte Handelsnotierungen, keine einheitlichen Börsenschlusskurse.7

Sinkende Renditen und ein schwächerer Dollar können Gold stützen, doch die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen begrenzt den Rückenwind. Silber trägt zusätzlich das Risiko einer schwächeren Industrienachfrage. Für Sie als Anleger zählt daher neben dem Edelmetallpreis auch, ob ein Minenunternehmen seine Kosten beherrscht und aus eigener Kraft investieren kann. 5,7,8

Kupfer braucht mehr als KI-Fantasie!

Beim Kupfer sank der von Westmetall ausgewiesene offizielle LME-Kassapreis vom 9. bis 16. Oktober von 14.689 auf 14.595 USD je Tonne, also um rund 0,6%. Gleichzeitig gingen die erfassten LME-Lagerbestände von 233.025 auf 225.425 Tonnen zurück. Das zeigt: Schwächere Preise und sinkende Börsenbestände können nebeneinander auftreten. Letztere beweisen für sich genommen keinen weltweiten Mangel.9

Stromnetze, Gebäude und Industrie benötigen Kupfer unabhängig von der Stimmung bei KI-Aktien. Verschobene Rechenzentren könnten allerdings die zusätzliche Nachfrage bremsen. Die langfristige Rohstoffthese bleibt an reale Projekte gebunden. Bei Produzenten entscheiden deshalb auch Finanzierung, Förderkosten und verlässlicher Betrieb über den Erfolg.

Eigene Berechnung und Darstellung; keine Aussage über weltweite Gesamtbestände.

Jetzt müssen die Unternehmen liefern!

Die nächste Bewährungsprobe folgt mit der Berichtssaison: Netflix berichtet am 20. Oktober, Meta, Tesla, IBM und SAP folgen am 21. Oktober. Roche, Hermès und Nestlé veröffentlichen am 22. Oktober Umsatzberichte. Bei den Technologieunternehmen werden neben Wachstum und Margen vor allem Investitionspläne und der verbleibende Mittelzufluss wichtig.10

Gute Zahlen können Vertrauen zurückbringen. Für eine nachhaltige Erholung müsste aber auch erkennbar werden, dass zusätzliche Umsätze die hohen Ausgaben rechtfertigen. Neue Wachstumsversprechen allein dürften weniger überzeugen.

Fazit: Auf die Rechnung kommt es an!

Am Montag, 19. Oktober, steht Chinas Wachstum im dritten Quartal an, am Mittwoch, 21. Oktober, die britische September-Inflation. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes folgen am Freitag, 23. Oktober, unter anderem für Europa und die USA. Sie liefern Hinweise auf Aufträge, Aktivität und Preisdruck.11

Eine Fed-Pause ist bereits weitgehend erwartet. Überraschungen bei Margen, Investitionen und Konjunktur könnten daher stärker bewegen. Für Rohstoffanleger bleiben Unternehmen mit tragfähigen Bilanzen und wettbewerbsfähigen Kosten interessant, auch wenn ihre Aktien mit dem Gesamtmarkt schwanken. Mehr dazu lesen Sie gerne in unserem angehängten Wochenrückblick. Der KI-Boom muss sich rechnen, ohne Energie, Kupfer und leistungsfähige Netze lässt er sich nicht betreiben.

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Associated Press, Reuters, BLS, Federal Reserve, Saxo Bank, Westmetall sowie Unternehmens- und Konjunkturkalender. Abruf: 17. Oktober 2026. Einordnung und Berechnungen: eigener Research. Grafikquellen: AP und Westmetall; eigene Darstellungen vorgesehen.

Quellennachweise zur Arbeitsfassung

1. Europa, Wochenbilanz und KI-Finanzierung: Reuters · 16.10.

2. US-Markt, Rendite und Brent-Schlusskurs: AP · 16.10.

3. US-Indizes: Schlussstände und Wochenveränderungen: AP · 16.10.

4. US-Inflation im September: Verbraucher- und Erzeugerpreise: BLS · CPI, 14.10. · BLS · PPI, 15.10.

5. Renditerückgang, Technologiewerte und Edelmetalle: Saxo Bank / Ole Hansen · 15.10.

6. Fed: Sitzungstermine, Daly-Aussagen und Zinserwartungen: Federal Reserve · Kalender 2026 · Reuters via Fidelity · 14.10. · AP · 16.10.

7. Gold und Silber: Spotnotierungen im späten Handel: Reuters · 16.10., Goldstand 18:07 UTC

8. US-Dollar: Reuters · 16.10.

9. Kupfer: LME-Kassapreis und erfasste LME-Lagerbestände: Westmetall · 9. und 16.10.

10. Unternehmenstermine, 20.-22. Oktober: Netflix · Meta · Tesla / Reuters · IBM · SAP · Roche · Hermès · Nestlé

11. Konjunkturtermine, 19.-23. Oktober: China / NBS · Britische Inflation / ONS · PMIs / TD Economics · PMIs / WSJ

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