Bei der CTS Eventim-Aktie sieht es plötzlich wieder etwas freundlicher aus. Sie ging bei 61,75 € aus der Handelswoche. Anfang Oktober waren zeitweise kaum mehr als 55 € drin. Die Käufer sind also zurück. Aber kommt jetzt auch der große Befreiungsschlag? Steht der Kurs zu tief? Bei der CTS Eventim-Aktie klaffen Kurs und Analystenmeinungen derzeit erstaunlich weit auseinander. Goldman Sachs hat die Aktie am 13. Oktober neu mit "Neutral" und einem Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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