XRP News: 2 Milliarden Dollar Verkaufsdruck, doch Wale bewegen 1,67 Milliarden Token - wer steckt dahinter?

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Die XRP News dieser Woche sind alarmierend, denn fast 2 Milliarden Dollar an aggressivem Verkaufsdruck trafen den Token innerhalb von nur 23 Tagen. Gleichzeitig transferierten Wale 1,67 Milliarden XRP an Binance, der höchste Wert seit sieben Monaten. XRP fiel auf $1,29 und verlor über 10 Prozent seit Anfang Oktober, als der Kurs noch bei $1,49 stand. Die Daten widersprechen sich auf den ersten Blick, denn massive Verkäufe und massive Wal-Bewegungen geschehen zur selben Zeit. Große Spieler agieren hinter den Kulissen, während der Kleinanleger nur die fallenden Kurse sieht und in Panik gerät. Dieses Muster hat bei XRP in der Vergangenheit große Wendepunkte eingeleitet. Dieser Artikel analysiert die neuesten Daten und zeigt, warum ein Presale-Token in diesem Moment auffällt.

Was steckt hinter den neuesten XRP News dieser Woche?

Die kombinierte CVD für XRP fiel zwischen dem 23. September und dem 16. Oktober um fast 2 Milliarden Dollar, laut The Crypto Basic. Auf dem Spotmarkt sank die geschätzte CVD von minus 1,9 auf minus 3,2 Milliarden Dollar. Auf Binance fiel die Perpetual-CVD von minus 812 Millionen auf minus 1,5 Milliarden Dollar. Verkäufer agierten in diesem Zeitraum durchgehend aggressiver als Käufer.

Wale transferierten 1,67 Milliarden XRP an Binance innerhalb von 30 Tagen, laut CryptoQuant-Daten, die Bitcoin.com veröffentlichte. Das Open Interest auf Binance sank von 302 auf 228 Millionen XRP, ein Rückgang von 24,5 Prozent. Auf Bybit fiel das Open Interest von 359 auf 258 Millionen XRP, ein Minus von 28,1 Prozent. Long-Liquidationen überstiegen mehrfach 10 Millionen Dollar, mit einer Spitze nahe 17 Millionen. XRP notiert heute bei $1,29 und liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten außer dem 200-Tage-SMA bei $1,28.

Die Short-Liquidationszonen über dem aktuellen Kurs sind 3,86-mal größer als die Long-Zonen darunter. Die großen Spieler verkaufen nicht in blinder Panik, sie positionieren sich für den nächsten Schritt neu. Wer mit XRP echtes Vermögen aufbaute, kaufte nicht bei $1,55, sondern viel früher. Dieselbe Frage stellt sich heute bei Projekten, deren Produkte bereits laufen, noch bevor die erste Börsenlistung kommt.

Pepeto: Warum gewinnt dieser Presale im aktuellen XRP-Zyklus an Aufmerksamkeit?

Während der Markt sich dreht und Wal-Geld in Milliardenhöhe den Besitzer wechselt, suchen kluge Trader den Einstieg, der noch echten Raum nach oben hat. Diese Suche führt immer häufiger zu Pepeto, einem Presale-Token mit Werkzeugen, die bereits funktionieren und echten Mehrwert liefern.

PepetoSwap ist eine aktive Börse, die null Protokollgebühren erhebt. Ein Swap von 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, derselbe Handel auf PepetoSwap kostet nichts. Über 200 Trades mit je 5.000 Dollar spart ein Trader insgesamt 3.000 Dollar an Gebühren. Die Börse bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit MEV-Schutz bei jedem einzelnen Swap.

Der Sicherheitsscanner führt 42 On-Chain-Tests durch und simuliert einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der echten Blockchain. Das Ergebnis ist eine Bewertung zwischen 0 und 100. Jeder Vertrag, der durchfällt, wird automatisch blockiert, bevor ein Trade stattfinden kann. Diese Art von Echtzeit-Schutz gab es in früheren Presales schlicht nicht.

Bei einem Preis von $0,000000188 hat der Presale bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und jede abgeschlossene Runde bestätigt das Vertrauen der Käufer. Die Person, die den originalen Pepe Coin erschaffen hat, leitet dieses Projekt und bringt die Erfahrung eines der erfolgreichsten Meme-Coin-Starts der Geschichte mit. Ein ehemaliger Binance-Entwickler arbeitet im Team und bringt Wissen über die Anforderungen der weltweit größten Kryptobörse ein. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was die Integrität und Sicherheit des gesamten Codes von Anfang an bestätigt.

Eine Binance-Listung wird als nächstes erwartet und jede neue Runde kostet mehr als die vorherige. Die frühen XRP-Halter, die aus kleinen Einstiegen echtes Vermögen machten, kennen den Wert eines Presale-Einstiegs vor der ersten Listung. Pepeto bietet genau dieses Fenster heute noch an, und der aktuelle Preis gilt nur so lange diese Runde läuft.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigen, dass die Bärendecke Risse bekommt. Doch wer mit XRP echtes Vermögen aufbaute, kaufte nicht bei $1,55, sondern als der Kurs winzig war und niemand hinschaute. Pepeto steht heute genau an diesem Punkt, mit funktionierenden Produkten, einem dokumentierten Audit und einem Token, den noch keine Börse gelistet hat. Das Gewinnpotenzial eines Presale-Einstiegs vor der ersten Listung ist das, was bei großen Coins wie XRP nicht mehr existiert. Frühe XRP-Halter sagen alle, sie hätten mehr kaufen sollen. Diese Tür steht bei Pepeto heute noch offen, und der aktuelle Preis gilt nur bis zum Ende dieser Runde auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News dieser Woche?

Die kombinierte CVD für XRP fiel um fast 2 Milliarden Dollar zwischen Ende September und Mitte Oktober. Wale transferierten 1,67 Milliarden XRP zu Binance, der höchste Wert seit sieben Monaten. Das Open Interest auf beiden Börsen sank um insgesamt 26,5 Prozent. XRP notiert bei $1,29, über 10 Prozent unter dem Monatsbeginn.

Warum beobachten Trader neben XRP auch Pepeto?

Pepeto ist weiterhin im Presale verfügbar und eine Binance-Listung steht bevor. Funktionierende Produkte wie PepetoSwap und der Sicherheitsscanner unterscheiden diesen Presale. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website.