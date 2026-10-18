Sicherheitsforscher:innen haben auf der Hexacon-Konferenz in Paris einen Jailbreak demonstriert, der bis iOS 27.0.1 und zur neuen iPhone-18-Pro-Familie funktionieren soll. Es handelt sich um den ersten untethered Jailbreak seit iOS 9 aus dem Jahr 2019. Über einen iOS-Jailbreak ist es möglich, die von Apple eingebauten Beschränkungen der Software zu entfernen und vollen Root-Zugriff zu erhalten. Ist ein Jailbreak untethered, übersteht er Bootvorgänge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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