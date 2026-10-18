Bitcoin News Oktober 2026: Wale sammeln 86.700 BTC für 7 Milliarden Dollar, während ETFs bluten

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Wal-Wallets sammelten in drei Wochen bis zum 10. Oktober insgesamt 86.702 BTC im Wert von rund 7 Milliarden Dollar ein, laut Santiment-Daten. Gleichzeitig flossen über 760 Millionen Dollar aus Bitcoin-Spot-ETFs ab. Die Bitcoin News dieser Woche zeigen eine Kluft zwischen denen, die verkaufen, und denen, die stillschweigend kaufen. BTC handelt am 18. Oktober bei rund 81.600 Dollar, etwa 35 Prozent unter dem Allzeithoch. Citigroup erhöhte sein Zwölfmonatsziel auf 113.000 Dollar. Dieser Artikel erklärt, warum die größten Spieler eine andere Wette eingehen als der Rest, und stellt ein Projekt vor, das dieselbe Logik für jeden Anleger zugänglich macht.

Bitcoin News: 7 Milliarden Dollar an Wal-Käufen gegen 760 Millionen Dollar an ETF-Abflüssen

Wal-Wallets mit Beständen zwischen 10 und 10.000 BTC kauften in drei Wochen bis zum 10. Oktober insgesamt 86.702 BTC, wie CryptoSlate berichtete. Gleichzeitig verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von 744,3 Millionen Dollar. Am 7. Oktober allein flossen 484,9 Millionen Dollar ab, der größte Tagesabfluss seit über drei Monaten laut CoinCentral. Noch im September hatten die ETFs 2,65 Milliarden Dollar angezogen.

Ein einziger Monat reichte aus, um die Stimmung komplett zu drehen. CryptoQuant-Daten zeigen, dass die Bestände der Großanleger auf 3,03 Millionen BTC stiegen, die schnellste Zunahme seit Februar. Neue Wal-Adressen kontrollieren jetzt 33 Prozent der Wal-Kapitalisierung, verglichen mit 18 Prozent zu Jahresbeginn.

Der Widerspruch zwischen regulierten Produkten und privaten Wallets ist nicht zu übersehen. Wer das Muster liest, erkennt eine vertraute Strategie: Die Großen drücken durch koordinierte Abflüsse den Preis und kaufen anschließend günstiger. Die Exchange-Reserven fielen auf 2,21 Millionen BTC, den niedrigsten Wert seit Dezember 2017. Coins verschwinden in Richtung Cold Storage und werden dem offenen Markt dauerhaft entzogen, was das verfügbare Angebot verknappt. Wer die Daten zwischen den Zeilen liest, fragt sich, wo dieselbe Logik noch stärker greift.

Pepeto: Das Presale-Projekt hinter den Bitcoin News

Jede Rallye schickt Kapital auf die Suche nach dem nächsten Einstieg mit dem größten Renditepotenzial. Wer die Muster der Wal-Akkumulation versteht, erkennt, dass die besten Einstiege in der Geschichte vor dem Börsenlisting lagen.

Pepeto ist das Projekt, das dieses suchende Kapital immer wieder findet. Der Pepeto-Presale hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten, und jede neue Runde füllt sich schneller als die vorherige. Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum miteinander verbindet. Jeder Transfer landet in weniger als einer Minute und kostet den Nutzer nichts. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Mittel für Stunden einfrieren.

Ein Käufer, der sich vor betrügerischen Token schützen will, kann den eingebauten Scanner nutzen, bevor er handelt. Dieser prüft 42 Risikopunkte bei jedem Vertrag und führt einen Testhandel auf einer Kopie des Netzwerks durch. Das Ergebnis ist eine Zahl von 0 bis 100, und bei einem niedrigen Wert wird der Handel gestoppt, bevor Mittel fließen.

PepetoSwap ist live mit null Handelsgebühren, DCA-Aufträgen und einem eingebauten Schutz vor Front-Running. Das Angebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt, ohne jede Möglichkeit, weitere zu prägen. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass der häufigste Grund für das Scheitern eines Presales hier von Anfang an beseitigt ist. Der Mitgründer ist dieselbe Person, die hinter dem ersten Pepe-Token steht, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet neben den Kernentwicklern. Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Die Coins, die in vergangenen Zyklen am meisten gewonnen haben, wurden vor dem Listing entdeckt und nicht danach.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen, dass die größten Spieler am Markt eine völlig andere Wette eingehen als der Rest. Dieselbe Entscheidung liegt gerade vor jedem Anleger, der Pepeto betrachtet. BTC bei 81.600 Dollar bietet nicht mehr das Renditepotenzial von BTC bei 600 Dollar, und wer zuerst positioniert war, hat die Ausgangslage bereits gesichert. Mehr als 10,38 Millionen Dollar an Presale-Mitteln zeigen, dass informiertes Kapital wieder denselben Weg geht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Preis, der nur bis zum Listing gilt. Nächsten Monat erzählt jemand anders diese Geschichte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar.

FAQ

Was passiert bei Bitcoin im Oktober 2026?

Wale kauften 86.702 BTC im Wert von 7 Milliarden Dollar, während Bitcoin-ETFs über 760 Millionen Dollar an Abflüssen verzeichneten. BTC handelt am 18. Oktober bei rund 81.600 Dollar, und Citigroup erhöhte sein Kursziel auf 113.000 Dollar.

Was macht Pepeto in der aktuellen Marktphase?

Pepeto baut live Infrastruktur auf, während die großen Coins konsolidieren. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net zeigt den laufenden Presale-Preis, eine Bridge über fünf Netzwerke und eine Börse ohne Gebühren. In vergangenen Zyklen profitierten die Anleger am meisten, die vor der Masse einstiegen.