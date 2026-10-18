BNB News: Tokenisierte Aktien brechen Rekorde, doch die Börse ignoriert ein entscheidendes Signal

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BNB Chain ist das erste Blockchain-Netzwerk, das mehr als eine Milliarde Dollar in tokenisierten Aktien hält, und die meisten Anleger haben keine Ahnung davon. Die BNB News dieser Woche drehen sich nicht nur um den Kurs, sondern um einen Markt, der sich unter der Oberfläche neu aufbaut. BNB handelt am 18. Oktober bei 722 Dollar, rund 47 Prozent unter seinem Allzeithoch von 1.369 Dollar. Der 37. vierteljährliche Token-Burn steht unmittelbar bevor. Doch während die großen Fonds ihre Positionen aufbauen, bleibt der durchschnittliche Privatanleger ahnungslos über das, was sich zusammenbraut. Dieser Artikel zeigt, was hinter diesen Zahlen steckt und warum ein frühes Projekt auf genau diesem Netzwerk gerade für Aufmerksamkeit sorgt.

Was hinter den BNB News im Oktober 2026 wirklich steckt

BNB handelt am 18. Oktober bei 722,02 Dollar laut MetaMask. Die Marktkapitalisierung liegt bei 96,1 Milliarden Dollar. Der Kurs drückt gegen das untere Bollinger-Band bei 705,82 Dollar laut Blockchain.News. CoinDCX setzte am 16. Oktober ein Monatsziel von 740 Dollar mit einer Spanne von 700 bis 770 Dollar.

BNB Chain übernahm die Spitzenposition bei On-Chain-Wertpapieren und hält inzwischen über eine Milliarde Dollar an tokenisierten Finanzprodukten. Der Marktanteil liegt bei 41 Prozent, vor Ethereum mit 22 Prozent und Solana mit 20 Prozent. Insgesamt 187.112 Adressen halten mindestens 10 Dollar in tokenisierten Wertpapieren auf dem Netzwerk. Der 36. Quartals-Burn im Juli vernichtete 1,61 Millionen BNB im Wert von 932 Millionen Dollar, und die Gesamtversorgung fiel auf 133,16 Millionen BNB.

Der 37. Burn steht Mitte Oktober bevor und wird das Angebot weiter verknappen. Aktuell stehen 72,2 Prozent der Binance-Konten auf Long. Das Muster ist bekannt, institutionelle Spieler positionieren sich, während der Kurs unter den Widerständen liegt. Was in den Schlagzeilen fehlt, ist die Tatsache, dass die großen Akteure den Markt in Phasen kontrollieren, in denen Privatanleger verkaufen.

Pepeto: Der Meme-Coin mit funktionierenden Produkten und wachsendem Presale

Während BNB Chain die Infrastruktur für tokenisierte Aktien baut, entsteht auf genau diesem Netzwerk ein Projekt, das die Regeln für Presale-Coins neu definiert. Die großen Beweger kaufen sich leise ein, und die Masse wird es erst bemerken, wenn der Preis bereits ein anderer ist. Die meisten Projekte verkaufen einen Traum und liefern nichts. Pepeto hat zuerst geliefert, und genau diese Lücke verwandelt eine Spekulation in eine echte Position.

Die Bridge verbindet fünf Netzwerke, Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und schließt einen Transfer in weniger als einer Minute ab. Die Kosten sind null, nicht niedrig, sondern null. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Mittel einfrieren, wenn die Transaktion fehlschlägt. Bei Pepeto kehren blockierte Tokens automatisch in die Wallet zurück.

PepetoSwap läuft bereits und verarbeitet täglich 50 Millionen Dollar Handelsvolumen zu einer Gebühr von 0,00 Prozent. Händler können Market-, Limit- oder DCA-Aufträge platzieren, und ein privater Relay-Dienst verhindert Frontrunning bei jedem Abschluss. Ein integriertes KI-Tool prüft 42 Datenpunkte bei jedem Token und stoppt jeden Trade, der eine Warnung auslöst.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und den vollständigen Audit abgeschlossen, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde, was dem Projekt ein Sicherheitsniveau verleiht, das bei Meme-Coins in dieser Phase kaum vorkommt. Die Person, die den ersten Pepe Coin erschaffen hat, der heute 11 Milliarden Dollar wert ist und keinerlei Produkte besitzt, leitet dieses Projekt. Ein Mitglied des Binance-Teams schloss sich dem Projekt an.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bisher bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingeflossen laut der offiziellen Pepeto-Website. Jede neue Phase kostet mehr als die letzte, und der aktuelle Presale-Preis bietet Käufern das höchste Renditepotenzial vor der Börsenlistung.

BNB News Fazit: Warum der Blick jetzt über BNB hinaus gehen sollte

Tokenisierte Aktien, Quartals-Burns und ETF-Interesse treiben BNB auf mehreren Fronten. Aber die Fonds kaufen BNB bei 722 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Dollar. Pepeto steht bei einem Bruchteil eines Cents mit einer funktionierenden Börse im Rücken. Der Presale ist noch offen, aber jede abgeschlossene Phase erhöht den Preis für den nächsten Käufer. Wer vor der Listung einsteigt, sichert sich den Presale-Preis und damit das höchste Renditepotenzial. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Preis, der mit der nächsten Phase steigen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten BNB News im Oktober 2026?

BNB handelt bei 722 Dollar, während BNB Chain als erstes Netzwerk die Milliarden-Marke bei tokenisierten Wertpapieren überschritten hat. Der 37. Quartals-Burn steht bevor, und CoinDCX sieht 740 Dollar als Oktober-Ziel.

Warum taucht Pepeto neben BNB auf?

Pepeto betreibt live Tools auf BNB Chain und vier weiteren Netzwerken. Die gebührenfreie Börse und die Cross-Chain-Bridge geben dem Projekt eine direkte Verbindung zur BNB-Welt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.