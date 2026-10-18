Die Professorin Pattie Maes vom MIT Media Lab hat in einem Experiment gezeigt, dass KI menschliche Erinnerungen beeinflussen kann. Maes hält das für "sehr gefährlich" -Â sowohl für Gerichtsverfahren als auch für die Geschichtsschreibung. Einer im Frühjahr 2026 veröffentlichten Studie zufolge vertrauen Menschen KI-generierten Antworten oft zu schnell und überschätzen die Kompetenz von KI-Systemen. Die Forscher:innen kamen zu dem Schluss, dass Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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