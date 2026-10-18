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Auf Südkoreas größter Kryptobörse Upbit handeln Trader mehr XRP als Bitcoin, und trotzdem bewegt sich der Kurs kaum. Die XRP News dieser Woche zeigen einen merkwürdigen Widerspruch zwischen Aktivität und Preis. Ripple Prime startete am 15. Oktober den Handel rund um die Uhr über mehr als 100 traditionelle Märkte. Virtu Financial handelt bereits auf der neuen Plattform. Doch XRP steht am 18. Oktober bei $1,29, tiefer als vor dem Start. Die großen Spieler positionieren sich zuerst und lassen Privatanleger mit den Resten zurück. Dieser Artikel zeigt, was die Daten verraten und wo ein Presale genau das Fenster bietet, das XRP nicht mehr öffnen kann.

Was verraten die neuesten XRP News über Ripple Prime und den Kurs?

Ripple Prime startete am 15. Oktober den Handel mit RWA-Swaps für institutionelle Kunden, laut Genfinity. Die Plattform deckt über 100 Märkte ab, von Aktien und ETFs bis zu Rohstoffen und Devisen. Handel und Abwicklung laufen rund um die Uhr, auch am Wochenende. Virtu Financial, einer der weltweit größten Market Maker, handelt bereits aktiv. Ripple baute den Broker nach der Übernahme von Hidden Road für $1,25 Milliarden auf.

Auf Upbit erreichte XRP am 15. Oktober ein 24-Stunden-Volumen von $145,57 Millionen, laut Bitcoin.com News, mehr als Bitcoins $126,50 Millionen. Doch es gab keinen Kimchi-Aufschlag, denn Upbits Preis lag nur 0,3 Prozent über dem globalen Kurs. Das zeigt Volumen ohne echten Kaufdruck, ein Zeichen für schnelles Hin- und Herhandeln statt langfristiger Nachfrage.

Ripple das Unternehmen wächst schneller als XRP der Coin. Die Plattform arbeitet unter einer BVI-Lizenz, aber der Handel läuft über Ripple Prime, nicht über den XRP Ledger. ETF-Abflüsse von $1,84 Millionen in einer Woche verstärken den Verkaufsdruck. Institutionelle Anleger haben ihren Zugang über Produkte wie XRPN und Ripple Prime längst gesichert. Wer den frühen Einstieg sucht, den diese Institutionen vor Jahren hatten, muss dort hinschauen, wo der Presale noch läuft.

Warum taucht Pepeto in den XRP News auf, bevor es gelistet wird?

Ripple öffnet 100 Märkte für Großanleger, aber der XRP-Kurs steht bei $82 Milliarden Marktkapitalisierung still. Die Gewinne von hier aus sind begrenzt und nicht die Art, die ein gesamtes Portfolio neu gestalten kann. Das ist wichtig für jeden, der bei dieser Suche nach etwas mit mehr Spielraum nach oben gekommen ist.

Deshalb taucht Pepeto immer wieder in Gesprächen über frühe Einstiege auf. Der Presale hat $10,38 Millionen erreicht, und die Produkte laufen bereits live, nicht irgendwann auf einer Roadmap. PepetoSwap, die gebührenfreie Börse innerhalb des Projekts, ist bereits aktiv und getestet. Jede andere Swap-Plattform nimmt 0,25 bis 0,30 Prozent pro Handel. Ein Trader, der $5.000 am Tag über 200 Trades bewegt, zahlt auf Uniswap $3.000 an Gebühren und auf PepetoSwap exakt null Dollar. Dieser Unterschied summiert sich schnell, und die Börse wurde bereits mit $50 Millionen an täglichem Volumen getestet.

Die Bridge sendet Token über fünf Chains ohne Gebühren und ohne eingewickelte Coins, und jede Übertragung ist in unter 60 Sekunden abgeschlossen. SolidProof hat den gesamten Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Sicherheit verifiziert, bevor der Presale startete, was Käufern eine Grundlage bietet, die viele neue Projekte nicht vorweisen können. Der Mitgründer ist die Person, die den ersten Pepe Coin erschaffen hat, die Münze, die eine ganze Meme-Welle in Krypto auslöste. Ein Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam an der technischen Seite des Projekts.

Beim aktuellen Preis von $0,000000188 liegt der Einstieg Tausende Prozent unter dem Niveau, auf dem vergleichbare Meme-Coins nach ihrem Listing gehandelt haben. Jede neue Phase hebt den Preis an, und wer heute kauft, positioniert sich vor allen anderen. Pepeto sticht als einer der stärksten frühen Einstiege hervor, die dieser Marktzyklus noch offen hält.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigt einen Coin, der institutionelle Infrastruktur bekommt, aber für Privatanleger kaum Aufwärtsbewegung liefert. Das kluge Geld sichert sich den Zugang, doch es steigt zu einem Preis ein, den frühe Käufer vor Jahren bekamen. Dieses frühe Fenster hat sich bei XRP endgültig geschlossen. Pepeto bietet genau diese Chance jetzt, mit über $10,38 Millionen im Presale und einem Preis, der mit jeder Phase steigt. Eine live Börse, eine funktionierende Bridge und ein Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website, der nach dem Listing nicht mehr existieren wird. Die Käufer von heute bauen die Position auf, über die alle anderen morgen lesen werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bewegt den XRP-Kurs im Oktober 2026?

Ripple Prime startete am 15. Oktober den 24/7-Handel über 100 Märkte. XRP notiert trotzdem bei $1,29, nachdem ETF-Abflüsse und die Evernorth-Reaktion den Kurs drückten.

Warum gewinnt Pepeto Aufmerksamkeit während der XRP-Phase?

Pepeto bietet Käufern einen Presale-Einstieg mit funktionierenden Werkzeugen und null Gebühren. Der Preis liegt Tausende Prozent unter dem Niveau vergleichbarer Coins nach dem Listing, was frühen Käufern enormes Aufwärtspotenzial eröffnet. Den aktuellen Presale-Preis finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.