Krypto News: Dogecoin fällt unter $0,08 - doch die Wale kaufen wie nie zuvor

Anzeige / Werbung

Der Dogecoin Kurs brach am 18. Oktober auf 0,079 Dollar ein und rutschte zum ersten Mal seit zwei Wochen unter die Marke von 0,08 Dollar. Bitcoin hielt sich bei 81.580 Dollar, doch die Handelswoche endete mit 2,4 Prozent Minus. Die Krypto News der Woche erzählen von ETF-Abflüssen, fallenden Altcoins und einer Stimmung zwischen Angst und Abwarten. Doch hinter den Schlagzeilen passiert etwas, das nicht in die übliche Berichterstattung passt. Analyst Ali Martinez entdeckte einen UTXO-Cluster von 36 Milliarden DOGE bei 0,081 Dollar, und Wale kauften seit dem 12. Oktober über 600 Millionen Token. Wer kauft in eine fallende Position, und warum soll das niemand bemerken?

Krypto News Oktober 2026: Dogecoin fällt, aber die Wale akkumulieren

Bitcoin fiel am 15. Oktober kurzzeitig unter 80.000 Dollar und erholte sich bis zum Wochenende auf 81.500 Dollar. Ethereum verlor 4,5 Prozent in der gleichen Woche und notierte am 18. Oktober bei 2.405 Dollar. Dogecoin traf es härter, denn DOGE fiel auf 0,079 Dollar mit einem Wochenminus von 6,5 Prozent und liegt damit 89 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,74 Dollar.

Laut AMBCrypto identifizierte Analyst Ali Martinez einen UTXO-Cluster von 36 Milliarden DOGE-Token bei 0,081 Dollar. Seit dem 12. Oktober kauften Wale über 600 Millionen DOGE, während kleinere Halter bei Verlusten verkauften.

Laut Cointelegraph verloren Bitcoin- und Ethereum-ETFs in der ersten Oktoberwoche zusammen fast eine Milliarde Dollar. Bitcoin-ETFs allein verzeichneten 681 Millionen Dollar Abflüsse, und Ethereum-ETFs verloren 542 Millionen Dollar in nur fünf Tagen. Am 18. Oktober lag die Gesamtbewertung des Kryptomarktes bei rund 2,79 Billionen Dollar, und die Fed trifft sich am 28. Oktober bei einer Inflationsrate von 3,7 Prozent.

Die Muster wiederholen sich in jedem Zyklus. Große Akteure drücken Kurse nach unten, kaufen günstig ein und lassen den Markt erst wieder steigen, wenn sie genug eingesammelt haben. Das Geld verschwindet nicht, es bewegt sich dorthin, wo die großen Spieler es nicht kontrollieren können. Und genau dort beginnt die eigentliche Geschichte dieser Woche.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während Dogecoin unter Druck gerät?

Wenn Wale Dogecoin bei 0,081 Dollar akkumulieren und der Kurs trotzdem fällt, zeigt das, wie wenig Kontrolle Kleinanleger bei gelisteten Coins haben. In Projekten vor dem Listing gelten andere Regeln, und genau dort bewegt sich gerade Kapital.

Pepeto befindet sich in diesem Stadium. Der Sicherheitsscanner testet 42 Punkte bei jedem Coin, bevor ein Handel durchgeht. Er kopiert die Blockchain, führt einen echten Kauf und Verkauf durch und stoppt den Trade sofort, wenn etwas fehlschlägt. Dieses Werkzeug allein bewahrt Trader vor Rug Pulls, die echtes Geld vernichten.

PepetoSwap ist live und führt Trades ohne jede Gebühr aus. Andere große Swap-Plattformen verlangen zwischen 0,25 und 0,30 Prozent pro Trade. Bei einem Handel von 5.000 Dollar, der 200 Mal wiederholt wird, ergibt diese Differenz eine Ersparnis von rund 3.000 Dollar.

Der Pepeto-Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die meisten Coins kaum Bewegung zeigten. Vor dem Start hat die unabhängige Prüfstelle SolidProof jede Zeile des Codes auditiert und die Verträge als sicher bestätigt. Der Erfinder des originalen Pepe-Coins leitet das Projekt.

Der Dogecoin Kurs stieg von einem Witz auf 0,73 Dollar, ohne ein einziges funktionierendes Werkzeug. Bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar hat Pepeto eine funktionierende Börse, einen Risiko-Scanner und eine Brücke über fünf Blockchains. Wenn ein Coin ohne Produkte Milliarden erreichen konnte, zeigt die Rechnung für einen Coin mit echten Werkzeugen in eine Richtung, die frühe Käufer nicht mehr vergessen werden.

Ist Pepeto die echte Entdeckung dieser Woche?

Die Krypto News dieser Woche zeigten, dass Dogecoin allein auf Stimmung lief und die großen Coins für Vergangenes bewertet sind. Pepeto ist für das bewertet, was es noch nicht getan hat, und genau darin liegt das Potenzial. Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, weil die Werkzeuge funktionieren und das Listing näher rückt. Dogecoin erreichte Milliarden ohne ein einziges Produkt. Wer erkennt, was Pepeto bei diesem Einstiegspreis mitbringt, wartet nicht, sondern handelt, bevor das Fenster sich schließt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viel Zeit bleibt, und jede neue Phase kostet mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Krypto-Nachrichten heute?

Bitcoin hielt sich am 18. Oktober bei 81.580 Dollar, Dogecoin fiel auf 0,079 Dollar, und Wale akkumulierten über 600 Millionen DOGE. ETF-Abflüsse von über einer Milliarde Dollar prägten die Marktstimmung.

Lohnt sich ein Pepeto-Kauf in diesem Marktumfeld?

Pepeto betreibt eine funktionierende Swap-Plattform ohne Gebühren, einen Token-Scanner mit 42 Prüfpunkten und hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.