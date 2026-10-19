Ethereum News: Justin Sun verkauft 90 Prozent seiner ETH, doch ein Wal kauft 53.000 Coins

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Justin Sun hat bestätigt, dass er 80 bis 90 Prozent seiner Ethereum-Position zwischen 3.600 und 4.000 Dollar verkauft und in US-Aktien umgeschichtet hat. ETH notiert am 18. Oktober bei 2.411 Dollar, über 50 Prozent unter seinem Allzeithoch. Gleichzeitig kaufte ein einzelner Wal in fünf Tagen 53.095 ETH. Die Ethereum News dieser Woche zeigen einen Markt, in dem die größten Spieler in entgegengesetzte Richtungen gehen. Die Frage ist, wer hier recht behält und was das für die nächste Bewegung bedeutet.

Was passiert in den Ethereum News diese Woche?

TRON-Gründer Justin Sun erklärte am 16. Oktober in einem Interview, dass Ethereum zuvor seine größte Position war. Er verkaufte den Großteil im November und Dezember 2025 laut CaptainAltcoin. Sun sprach von einem fragilen Doppel-Top und hat bisher nicht zurückgekauft. ETH fiel vom oberen 2.700-Dollar-Bereich Anfang Oktober auf ein Tief von 2.313 Dollar. Die Erholung auf 2.416 Dollar wirkt schwach, da ETH unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten handelt.

Im Gegensatz dazu kaufte ein Wal innerhalb von fünf Tagen 53.095 ETH, eine direkte Rotation aus Bitcoin laut CoinGabbar. Der ETF von Morgan Stanley verzeichnete 20 Tage ohne einen einzigen Abfluss. BlackRocks ETHA-Fonds verlor in der Woche bis zum 9. Oktober 477 Millionen Dollar und trug 88 Prozent der gesamten ETH-ETF-Abflüsse. Die Rendite für Ethereum-Einlagen sank auf 2,21 Prozent und liegt damit unter dem EZB-Einlagenzins von 2,50 Prozent laut CryptoTicker. Anleihen bieten plötzlich mehr Ertrag als das zweitgrößte Krypto-Netzwerk der Welt, ein Warnsignal für passive ETH-Halter.

Innerhalb weniger Wochen beginnt die Deutsche Bank mit der institutionellen Krypto-Verwahrung für europäische Kunden. Die großen Institutionen bauen Infrastruktur auf, während der Privatanleger Schlagzeilen über Abflüsse liest und verkauft. Wenn ein Insider wie Sun öffentlich verkauft, während ein anonymer Wal leise 53.000 ETH akkumuliert, zeigt sich das Machtgefälle im Markt. Die Daten sprechen eine andere Sprache als die Schlagzeilen. Wer dieses Muster versteht, sucht den Einstieg dort, wo die breite Masse noch nicht hinschaut.

Warum taucht Pepeto in den Ethereum News immer wieder auf?

Wenn ETH bei 2.411 Dollar Monate für eine Verdopplung braucht, liegt das eigentliche Renditepotenzial in Projekten, die noch vor dem Listing stehen. Genau dort positioniert sich Pepeto, und die Zahlen zeigen, dass die Wallets das verstanden haben.

Pepeto betreibt eine aktive Börse namens PepetoSwap, bei der jeder Handel 0,00 Dollar an Protokollgebühren kostet. Der Nutzer zahlt nur die Netzwerkgebühr. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PepetoSwap kostet derselbe Handel nichts. Bei einem Volumen von 100.000 Dollar liegt die Ersparnis bei 300 Dollar in einem einzigen Vorgang. Die Börse hat bereits ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar getestet.

Daneben steht eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verbindet. Jede Übertragung kostet 0 Dollar und wird in unter 60 Sekunden abgeschlossen. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar und können Gelder einfrieren. Die Pepeto-Bridge sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen, und bei einem Fehler wird die Sperre automatisch rückgängig gemacht.

Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof führte ein vollständiges Audit des gesamten Codes und ein KYC des Teams durch, bevor der Presale geöffnet wurde. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin geschaffen, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Beim aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar haben Käufer bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar über die offizielle Pepeto-Website eingebracht. Der Preis steigt mit jeder Phase, und jeder Tag im Presale bedeutet einen günstigeren Einstieg als nach dem Listing.

Fazit

Die Ethereum News zeigen, dass das große Geld die Richtung wechselt, während der Kleinanleger im Dunkeln tappt. ETH bei 2.411 Dollar bietet Stabilität, aber kein Vervielfachungspotenzial. Pepe hat frühen Käufern Renditen gebracht, die aus kleinen Einsätzen entstanden, und diese Halter wünschen sich im Nachhinein, mehr gekauft zu haben.

Das gleiche Muster bildet sich jetzt um Pepeto, mit funktionierenden Tools, einem sauberen Audit und über 10,38 Millionen Dollar an Käufergeldern auf der offiziellen Pepeto-Website. Der Presale-Preis ist das Fenster, das sich mit jedem Tag weiter schließt. Die Wallets, die jetzt handeln, positionieren sich dort, wo das Renditepotenzial am größten ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um ETH im Oktober 2026?

ETH handelt bei 2.411 Dollar nach einem Rückgang von 2.700 Dollar Anfang Oktober. Justin Sun verkaufte 90 Prozent seiner Position, doch ein Wal kaufte 53.095 ETH in fünf Tagen. Die Deutsche Bank startet bald mit der Krypto-Verwahrung.

Warum ist der Pepeto-Presale für Anleger relevant?

Pepeto bietet eine aktive Börse mit null Gebühren, eine Cross-Chain-Bridge über fünf Netzwerke und ein vollständiges SolidProof-Audit. Mehr als 10,38 Millionen Dollar wurden bereits auf der offiziellen Pepeto-Website eingesammelt.