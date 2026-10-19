XRP News Oktober 2026: 2 Milliarden Dollar Verkaufsdruck - wer kauft heimlich auf der anderen Seite?

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Zwei Milliarden Dollar an Verkaufsdruck drücken den XRP Kurs nach unten, und die meisten Anleger sehen nur den Rückgang. Was sie nicht sehen: Institutionelle Fonds kaufen genau jetzt auf der anderen Seite dieser Panik. Die XRP News lesen sich wie ein Drehbuch aus vergangenen Zyklen, in dem die großen Spieler die Angst der Masse ausnutzen. XRP handelt bei rund 1,30 Dollar, und zwei Ereignisse in einer Woche können den Kurs in jede Richtung bewegen. Dieser Artikel zeigt, warum die großen Akteure nicht wollen, dass Kleinanleger diese Signale richtig lesen.

Was bedeuten 2 Milliarden Dollar CVD-Verkaufsdruck für die XRP News?

Das kombinierte CVD für XRP fiel zwischen dem 23. September und dem 16. Oktober um fast 2 Milliarden Dollar, laut The Crypto Basic. Auf dem Spotmarkt bedeutet das 1,3 Milliarden Dollar an aggressivem Nettoverkauf. Das Open Interest auf Binance sank um 24,5 Prozent, auf Bybit um 28,1 Prozent. Trader bauen gehebelte Positionen ab, und der Markt wird dünner.

XRP fiel auf 1,31 Dollar unter dem Druck der US-Makrodaten, laut U.Today. Short-Liquidations-Cluster über dem aktuellen Preis enthalten 54,7 Millionen Dollar, fast viermal mehr als die Long-Cluster darunter. Das heißt: Viele gehebelte Shorts sind gefangen und könnten bei einem Anstieg liquidiert werden. XRP tauchte am 16. Oktober auf 1,2820 Dollar, bevor Käufer den Kurs um 4,46 Prozent vom Boden hoben.

Große Fonds setzen auf eine Wiederholung des November 2024, als XRP nach ähnlichem Druck parabolisch stieg. Die Swell-Konferenz am 27. Oktober und die Fed-Entscheidung am 28. Oktober könnten den Katalysator liefern. Doch bei über 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt sich selbst die beste Nachricht nur in kleinen Schritten.

Was macht Pepeto zum Einstieg, den XRP-Halter jetzt hinzufügen?

Wenn 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung den Kurs in Zentimetern bewegen, liegt die eigentliche Frage woanders: Wo sitzt das Projekt, das sich noch in Metern bewegen kann? Kein ETF wird jemals Pepeto halten, und genau das ist kein Nachteil, sondern die Lücke, die Presale-Token füllen.

Pepetos Cross-Chain-Bridge ist bereits live. Sie sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen, nachdem der Nachweis auf der Blockchain bestätigt wurde. Es gibt keine gewrappten Schuldscheine, und das Angebot bleibt auf allen fünf Chains gleich, darunter Ethereum, Solana und BNB Chain. Die Übertragung kostet null Dollar an Bridge-Gebühren und dauert weniger als 60 Sekunden. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können bei einem Fehler die Mittel stundenlang sperren. Das ist echtes Geld, das bei jedem Transfer im eigenen Wallet bleibt statt an eine Bridge zu fließen.

Der Sicherheitsscanner ist ebenfalls live und führt 42 Prüfungen an jedem Token durch. Er bewertet jeden Token von 0 bis 100, und Trades mit unsicheren Contracts werden blockiert, bevor ein Käufer auch nur einen Cent verliert. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. SolidProof hat die KYC-Prüfung und das vollständige Code-Review abgeschlossen, was bedeutet, dass der gesamte Code geprüft und verifiziert wurde, bevor der Presale startete.

Der Mitgründer ist die Person hinter dem originalen Pepe-Token, der die gesamte Welle auslöste. Über 10,38 Millionen Dollar sind bisher in den Pepeto-Presale geflossen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Der Preis steigt mit jeder neuen Phase. Das Binance-Listing rückt näher. Wer heute zum Presale-Preis einsteigt, hält die Karten, die bei jedem bisherigen Börsenstart den Unterschied gemacht haben. Die frühen Halter, die dasselbe Wal-Signal bei früheren Presales befolgt haben, sagen alle das Gleiche: Sie waren nervös, und sie wünschen sich, sie hätten mehr gekauft.

Was bedeuten die XRP News für Trader jetzt?

XRP hat seinen Platz im Markt verdient, mit den ETF-Zuflüssen und der Kapitalisierung von über 80 Milliarden Dollar. Doch die Daten zeigen auch die Grenzen: Selbst die beste Nachricht bewegt einen Coin dieser Größe nur um einstellige Prozentzahlen. Über 10,38 Millionen Dollar während eines Abwärtsmarktes beweisen, dass das smarte Geld die Rechnung bei Pepeto längst gemacht hat. Die frühen Halter vergangener Presales sagen alle dasselbe: Sie wünschen sich, sie hätten mehr gekauft. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website, und der Token handelt unter einem Zehntel eines Cents. Sobald das Listing live geht, schließt sich dieses Fenster, und die Wallets, die jetzt drin sind, sitzen in der Position, über die alle anderen später lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die aktuellen XRP News für Oktober 2026?

XRP steht unter schwerem Verkaufsdruck, mit fast 2 Milliarden Dollar an negativem CVD seit Ende September. Zwei Großereignisse Ende Oktober entscheiden, ob die Erholung kommt oder der Druck anhält.

Warum schauen Trader auf Pepeto statt auf den XRP-Ausbruch zu warten?

XRP braucht den Senat, die Fed und den ETF-Zyklus gleichzeitig. Pepeto braucht ein einziges Listing, und der Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website aktiv.