Ethereum Prognose Oktober 2026: Wale kaufen 53.000 ETH heimlich - was Kleinanleger nicht erfahren

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ETH fällt am 18. Oktober auf 2.411 Dollar und hat im Oktober bereits zehn Prozent verloren. Während der Kurs sinkt, kaufte ein Wal in fünf Tagen 53.095 ETH, indem er 1.601 Bitcoin dafür verkaufte. Ein zweiter Großinvestor sammelte 43.275 ETH während eines Kurseinbruchs von sechs Prozent ein. Morgan Stanley kaufte still 4,2 Millionen Dollar in ETH über zwanzig Tage ohne einen einzigen Abfluss. Die Ethereum Prognose für Oktober spaltet sich zwischen öffentlicher Angst und dem, was die Blockchain-Daten tatsächlich zeigen. Dieser Artikel erklärt, was die Wale sehen und wo die eigentliche Chance dieses Zyklus liegt.

Was verrät die Ethereum Prognose über das Spiel der Großinvestoren?

ETH handelt bei 2.411 Dollar mit 294 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, wie OKX berichtet. Ein Wal verkaufte innerhalb von fünf Tagen 1.601 Bitcoin und kaufte davon 53.095 ETH, eine direkte Rotation ohne den Umweg über Stablecoins. Ein zweiter Wal kaufte 43.275 ETH zum Durchschnittspreis von 2.521 Dollar, wie CoinGabbar am 16. Oktober berichtete.

Morgan Stanleys MSSE-ETF kaufte leise über zwanzig Tage 4,2 Millionen Dollar in ETH ohne einen einzigen Tag mit Abflüssen. Doch die offiziellen ETF-Statistiken zeigen das Gegenteil: die Gesamtabflüsse bei Ethereum-ETFs übertrafen am 17. Oktober sogar die von Bitcoin. Warum zeigen die öffentlichen Zahlen das genaue Gegenteil dessen, was die größten Spieler tun?

Das Glamsterdam-Upgrade kombiniert Amsterdam und Gloas und soll die Geschwindigkeit des Netzwerks verdreifachen, der Hoodi-Testnet-Fork ist für den 26. Oktober angesetzt. Changelly sieht ETH im Oktober zwischen 2.385 und 2.495 Dollar, doch die Wale kaufen genau in diese Schwäche hinein. Das Muster wiederholt sich in jedem Zyklus: wer nur die Schlagzeilen liest, verkauft in die Hände derer, die den Anstieg bereits eingepreist haben. Doch selbst bei der besten Entwicklung liefert ein Coin mit 294 Milliarden Dollar Bewertung begrenzte Sprünge.

Warum taucht Pepeto bei jeder Presale-Recherche auf?

Wenn die Wale bei Ethereum mit Hunderten Millionen Dollar einsteigen, ist der Bewegungsraum nach oben bereits eingegrenzt, denn eine Verdopplung würde fast 300 Milliarden Dollar an frischem Kapital erfordern. Die größten Gewinne jedes Zyklus entstehen eine Stufe früher, in Presales, die echte Produkte liefern, bevor die Öffentlichkeit davon erfährt.

Pepeto besetzt eine Position, die kein anderer Meme Coin bisher beansprucht hat: echte Tools, die vor, während und nach einem Trade funktionieren. Der Pepeto-Presale liefert eine funktionierende Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum für null Gebühren bewegt.

Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transaktion und brauchen Minuten bis Stunden. Pepeto erledigt denselben Vorgang in unter 60 Sekunden, ohne Wrapped Token und ohne dass jemand die Mittel zwischenzeitlich verwahrt. Die Börse läuft ebenfalls live mit null Gebühren auf jede Order.

Ein Trader, der auf Uniswap ein Volumen von 100.000 Dollar umsetzt, zahlt 300 Dollar an Gebühren, während dieser Betrag auf PepetoSwap bei null liegt. Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token kostet der Einstieg weniger als einen Bruchteil eines Cents, und mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits im Presale eingegangen. Die Chancen auf ein Binance-Listing steigen von Woche zu Woche.

Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer wissen, dass der Code sicher ist. Ein Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat, gehört zum Team.

Funktionierende Tools, ein bevorstehendes Binance-Listing und ein Gründer, der den ersten Pepe Coin auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat: diese Kombination taucht nur einmal pro Zyklus auf. Wer die Bewertung von damals auf den heutigen Presale-Preis umrechnet, sieht das Renditepotenzial, das in diesem Einstieg steckt. Die Wallets, die bereits investiert haben, wissen, was ein Listing-Event mit dem Kurs machen kann. Kein anderer Name in diesem Markt vereint dieselben Bausteine wie Pepeto.

Fazit

Ein Wal kaufte 53.095 ETH in fünf Tagen, und die Ethereum Prognose zeigt Kursziele bis 2.495 Dollar, doch bei 294 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist selbst eine positive Entwicklung die langsame Art von Rendite.

Eine funktionierende Börse, eine Bridge, ein bestandenes Audit und ein Binance-Listing in einem einzigen Meme Coin: das ist die seltenste Kombination, die Krypto in einem Zyklus hervorbringt. Pepeto steht heute bei einem Preis, der das Renditepotenzial eines Presales bietet, nicht die begrenzten Prozente eines 294-Milliarden-Dollar-Coins. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange das Fenster noch offen steht. Die einzige Frage ist, ob Sie sich den Wallets anschließen oder von der Seitenlinie zuschauen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Gesponserte Inhalte. Risikohinweis: Kryptowährungen sind volatil. Recherchieren Sie selbst, bevor Sie investieren.

Häufig gestellte Fragen

Wohin bewegt sich der ETH-Kurs im Oktober 2026?

ETH handelt bei 2.411 Dollar, Changelly sieht den Kurs zwischen 2.385 und 2.495 Dollar. Wale kauften über 53.000 ETH in fünf Tagen, das Glamsterdam-Upgrade am 26. Oktober ist der nächste Katalysator.

Was ist Pepeto und lohnt sich der Presale?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Presale mit einer funktionierenden Börse, einer Cross-Chain-Bridge und einem bevorstehenden Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die Tools, die bereits jetzt live laufen.