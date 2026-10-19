Solana News Oktober 2026: Samsung und 82 Millionen Galaxy-Geräte treffen auf das größte Upgrade der Netzwerkgeschichte

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Samsung wird Ende Oktober USDC-Zahlungen über Solana auf 82 Millionen Galaxy-Geräten in den USA aktivieren. Drei Tage von heute gerechnet, am 21. Oktober, ersetzt das Alpenglow-Upgrade den bisherigen Konsensmechanismus der gesamten Blockchain. Die Solana News im Oktober 2026 lesen sich wie ein Drehbuch, das nur wenige Kleinanleger in der Hand halten. SOL handelt bei rund 104 Dollar und hat seit Wochen den Widerstand bei 125 Dollar nicht durchbrochen. Die Frage ist nicht, ob das Geld kommt, sondern wer schon positioniert ist, bevor es eintrifft.

Welche Solana News bewegen den Markt im Oktober 2026?

Am 21. Oktober aktiviert Anza das Alpenglow-Upgrade auf dem Solana-Mainnet. Das Upgrade ersetzt den bisherigen Konsensmechanismus TowerBFT, der seit 2020 die Grundlage des Netzwerks bildete. Die Transaktionsfinalität soll von 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden sinken, eine Verbesserung um den Faktor 85. Der SOL Kurs steht bei rund 104 Dollar und konnte laut CryptoTicker den Widerstand bei 125 Dollar nicht überwinden.

Doch unter der Oberfläche baut sich eine andere Geschichte auf. Samsung Electronics America kündigte an, dass Ende Oktober USDC-Überweisungen über Solana in Samsung Wallet verfügbar sein werden. Die Funktion soll 82 Millionen Galaxy-Geräte in den USA erreichen und grenzüberschreitende Zahlungen ermöglichen. Die Solana Foundation startete ein institutionelles Settlement-Programm namens Solana DvP, bei dem laut CoinDesk auch JPMorgan Impulse einbrachte. Tokenisierte Aktien erreichten auf Solana-DEXs im dritten Quartal ein Rekordvolumen von über 7,1 Milliarden Dollar.

Samsung, JPMorgan und institutionelle Verwahrer handeln nicht auf Basis des heutigen Kurses, sondern auf Basis dessen, was sie für die nächsten Jahre erwarten. Kleinanleger erfahren davon oft erst, wenn die Einstiegspreise bereits gestiegen sind.

Warum Pepeto mitten in den aktuellen SOL-Entwicklungen auftaucht

Wenn Samsung und Solana auf kostenlose Stablecoin-Transfers setzen, zeigt das, wie viel Wert die Branche auf gebührenfreie Infrastruktur legt. Pepeto hat genau diese Infrastruktur bereits im Presale ausgeliefert, und die Zahlen bestätigen die Nachfrage.

Die Bridge bewegt Token über fünf Chains ohne Kosten. Token werden auf der Quell-Chain gesperrt und erscheinen auf der Zielseite, nachdem ein Beweis auf der Chain verifiziert wurde. Es gibt keinen verpackten Ersatz und keinen Mittelsmann. Andere Bridges verlangen zwischen 15 und 50 Dollar pro Transaktion und brauchen Minuten bis Stunden. Pepeto erledigt den Vorgang in unter 60 Sekunden kostenlos über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum.

Der Scanner prüft 42 Punkte an jedem Token, bevor ein Trade stattfindet. Er führt einen Kauf- und Verkaufstest auf einer Kopie der Chain durch und blockiert Trades mit Coins, die den Test nicht bestehen. Ein Wert von 0 bis 100 zeigt dem Käufer, welches Token sicher gehandelt werden kann.

Die Sicherheitsfirma SolidProof hat jede Zeile des Codes geprüft und die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales auditiert, damit Käufer auf eine unabhängig verifizierte Grundlage bauen können. Der Gründer des ersten Pepe-Coins steht an der Spitze des Projekts, und ein Binance-Experte arbeitet auf der Entwicklungsseite mit. Zwei funktionierende Tools vor dem Listing-Tag sind mehr, als die meisten Token jemals ausliefern werden. Über 10,38 Millionen Dollar befinden sich bereits im Pepeto-Presale, und das Listing rückt näher.

Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar hat der Presale den Wert dessen, was bereits gebaut wurde, noch nicht eingeholt. SOL braucht von 104 Dollar Monate für eine Verdopplung. Der Abstand zwischen Pepetos Presale-Preis und dem bevorstehenden Listing-Preis ist der Bereich, in dem das größte Renditepotenzial für Käufer entsteht.

Fazit

Die Solana News zeigen ein Netzwerk im größten Upgrade seiner Geschichte, aber der größte Gewinn von 104 Dollar aus braucht Zeit und den gesamten Markt. Pepeto steht noch im Presale bei einem Bruchteil eines Cents, hat aber bereits mehr funktionierende Tools als die meisten gelisteten Coins. Jeder Gewinner in der Krypto-Geschichte kam auf demselben Weg dorthin, nämlich durch einen einzigen Schritt, solange die Tür noch offen war. Derselbe Typ von Presale steht jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website offen. Sobald das Listing erfolgt, kauft niemand mehr zum Presale-Preis, und die Differenz gehört denen, die vorher eingestiegen sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bringt das Alpenglow-Upgrade für SOL?

Alpenglow senkt die Transaktionsfinalität von 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden und aktiviert sich am 21. Oktober auf dem Mainnet. Gleichzeitig öffnet Samsung Wallet den Stablecoin-Zugang für 82 Millionen Galaxy-Nutzer in den USA.

Warum steht Pepeto im Fokus während der aktuellen SOL-Entwicklung?

Pepeto betreibt eine kostenlose Bridge und einen Token-Scanner mit 42 Prüfpunkten, während der Presale bei einem Bruchteil eines Cents noch zugänglich ist. Der Abstand zum bevorstehenden Listing-Preis macht den aktuellen Einstieg für viele Anleger attraktiv. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stufenpreis vor der nächsten Erhöhung.