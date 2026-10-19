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Spot-Ethereum-ETFs haben in einer Woche 320 Millionen Dollar verloren, BlackRock allein steht für 93 Prozent der Abflüsse. Gleichzeitig hat ein einzelner Wal in nur fünf Tagen 53.095 ETH für rund 132 Millionen Dollar gekauft, indem er Bitcoin in Ether gedreht hat. ETH notiert bei 2.420 Dollar am 18. Oktober, 51 Prozent unter dem Allzeithoch. Morgan Stanley hat über 20 Tage hinweg 4,2 Millionen Dollar in ETH investiert, während Kleinanleger verkaufen. Die Ethereum News zeigen ein gespaltenes Bild: große Adressen positionieren sich leise, Kleinanleger geben in Panik ihre Anteile ab. Wer dieses Muster aus früheren Zyklen kennt, weiß, was danach kommt. Dieser Artikel zeigt, welche Daten die Schlagzeilen verschweigen und wohin das kluge Kapital fließt.

Ethereum News: Warum fließen Milliarden ab, während Großinvestoren im Stillen kaufen?

Spot-ETH-ETFs verloren in der Woche bis zum 16. Oktober 320,1 Millionen Dollar laut Farside Investors. BlackRocks ETHA verzeichnete allein rund 299 Millionen Dollar an Abflüssen, 93 Prozent des Gesamtverlusts. Die Vorwoche war mit 542 Millionen Dollar an Abflüssen sogar noch schlimmer gewesen. Doch die eigentliche Geschichte spielt sich auf einer völlig anderen Ebene ab.

Ein Wal hat laut Ember Monitoring in fünf Tagen 1.601 BTC verkauft und 132 Millionen Dollar in 53.095 ETH umgewandelt, zum Durchschnittspreis von 2.497 Dollar. Morgan Stanley investierte über 20 Tage 4,2 Millionen Dollar in ETH, ein Trader hält eine gehebelte Long-Position über 186,7 Millionen Dollar. Diese Bewegungen bleiben in den Schlagzeilen verborgen, weil sie nicht auf den großen Börsenoberflächen auftauchen. Während Kleinanleger ETF-Anteile abgeben, füllen die großen Adressen leise ihre Wallets. Das Glamsterdam-Upgrade ging am 6. Oktober auf dem Sepolia-Testnet live, die Hoodi-Aktivierung folgt am 26. Oktober, was den Weg für das Mainnet in Q4 2026 ebnet. ETH handelt bei rund 2.420 Dollar am 18. Oktober. Standard Chartered hob sein ETH-Kursziel auf 7.500 Dollar an, doch selbst das wäre nur eine Verdreifachung. Wer das Renditepotenzial sucht, das ETH in seiner Frühphase geboten hat, muss dort einsteigen, wo der Preis noch im Bruchteil eines Cents liegt.

Wie baut Pepeto einen Vorverkauf mit bereits laufenden Produkten auf?

Während die Großen ETH stapeln, findet die eigentlich spannende Bewegung eine Ebene tiefer statt. Pepeto tritt mit Produkten in diesen Zyklus ein, die heute schon funktionieren. Die Börse ist live und verlangt eine Swap-Gebühr von 0,00 Prozent.

Auf Uniswap zahlt ein Trader für einen 1.000-Dollar-Tausch 3 Dollar Gebühren, auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap fällt kein Cent an. Bei 200 Transaktionen zu je 5.000 Dollar summiert sich die Ersparnis gegenüber Uniswap auf 3.000 Dollar, echtes Geld, das im Wallet bleibt statt in Gebühren zu verschwinden.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und 10,38 Millionen Dollar sind bereits von Käufern eingegangen, die früh gerechnet haben. Der Scanner prüft 42 Punkte an jedem Token-Vertrag, bevor ein Handel durchgeht, und ein Token mit einer Bewertung von 6 aus 100 wird sofort blockiert. SolidProof hat den vollständigen Code geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf gestartet ist, was bedeutet, dass der Vertrag denselben Test bestanden hat, den der Scanner bei anderen Coins durchführt.

Ein Binance-Listing steht bevor, das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token über fünf Blockchains festgelegt. Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam, der Mitgründer hat den ersten Pepe Coin gebaut. Das ist kein Pitch auf einer Folie, das ist ein laufendes Produkt mit echten Nutzern. Die Frage, welcher Einstieg in diesem Zyklus das größte Renditepotenzial bietet, hat das Kapital bereits beantwortet, das vor dem ersten Listing zum Vorverkaufspreis eingestiegen ist.

Fazit

Die Ethereum News zeigen ETF-Abflüsse und einen Wal, der 53.000 ETH gekauft hat, doch bei 295 Milliarden Dollar Marktwert kann ETH keine Vervielfachungen mehr liefern. Ein Einstieg im Bruchteil eines Cents bietet das Renditepotenzial, das große Coins in dieser Phase nicht mehr haben. Jeder, der im Kryptomarkt echten Reichtum aufgebaut hat, hat gehandelt, solange der Vorverkauf noch offen war. Mehr als zehn Millionen Dollar von anderen Käufern zeigen bereits, wo die Chance dieses Zyklus liegt. Die offizielle Pepeto-Website ist noch offen, und der aktuelle Preis gilt nicht ewig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen ETH-ETF-Daten für den Kurs?

Spot-ETFs verloren 320 Millionen Dollar, doch ein Wal kaufte 53.095 ETH und Morgan Stanley investierte 4,2 Millionen Dollar, was auf institutionelle Zuversicht trotz Abflüssen deutet.

Warum wird Pepeto in diesem Zusammenhang erwähnt?

Pepeto betreibt eine laufende Börse ohne Gebühren mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen und bietet funktionierende Produkte, die die meisten Presale-Coins nur versprechen. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net.