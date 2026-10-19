Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Amerikas Energieboom hat eine teure Kehrseite. Während Milliarden in neue Gasinfrastruktur, Kraftwerke und Rechenzentren fließen, belasten Hunderttausende stillgelegte Öl- und Gasbohrungen weiterhin die Umwelt. Aus vielen entweicht Methan, ein besonders klimaschädliches Treibhausgas. Gleichzeitig verschärfen Behörden die Anforderungen an Industrieunternehmen, ihre Altlasten zu beseitigen. Damit entsteht ein Markt, in dem nicht nur große Energietechnikkonzerne und etablierte Umweltdienstleister profitieren könnten. Auch spezialisierte Unternehmen, die alte Bohrlöcher dauerhaft verschließen, rücken zunehmend in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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