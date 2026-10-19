Die jüngste Korrektur bei Rohstoffaktien sorgt für Nervosität. Nach kräftigen Kursgewinnen nehmen Anleger Gewinne mit, während schwankende Metallpreise und konjunkturelle Unsicherheiten zusätzlichen Druck erzeugen. Doch an den langfristigen Perspektiven hat sich wenig geändert. Der Ausbau von Stromnetzen, Künstlicher Intelligenz, Rüstungsindustrie und moderner Fertigung verschlingt enorme Mengen strategischer Metalle. Gleichzeitig wollen die USA und Europa ihre Abhängigkeit von China reduzieren. Für Rohstoffunternehmen mit eigenen Lagerstätten und konkreten Produktionsplänen eröffnet dies erhebliche Chancen.
Enthaltene Werte: CA0203987072,CA2926717083,US7672041008Den vollständigen Artikel lesen ...
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