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Glarner Immobilienmarkt bleibt attraktiv



19.10.2026 / 07:00 CET/CEST





Glarus, 19. Oktober 2026 - Der Immobilienmarktbericht 2026 der Glarner Kantonalbank zeigt auf, dass die Nachfrage nach Immobilien im Kanton Glarus hoch bleibt. Kaufinteressenten treffen dabei auf ein begrenztes Angebot, was zu weiterhin steigenden Preisen bei Wohneigentum führt. Attraktive Standortfaktoren und das vergleichsweise günstige Finanzierungsumfeld stützen diesen Trend nachhaltig. Gemeinsam mit Wüest Partner AG hat die Glarner Kantonalbank den Immobilienmarktbericht 2026 für den Kanton Glarus erarbeitet und publiziert. Der Bericht zeigt, dass die Nachfrage auf dem Glarner Wohnungsmarkt weiterhin intakt ist. Moderate Immobilienpreise, die Nähe zur Natur sowie die gute Erreichbarkeit des Grossraums Zürich und weiterer Arbeitsplatzzentren machen den Kanton Glarus nach wie vor zu einem attraktiven Wohnstandort. Zudem stützen die tiefen Zinsen die Nachfrage nach Wohneigentum.

Die Preise für Wohneigentum sind auch im vergangenen Jahr gestiegen, wenn auch weniger stark als noch in der Vorjahresperiode. Eigentumswohnungen verteuerten sich zwischen dem zweiten Quartal 2025 und dem zweiten Quartal 2026 um 4,4 Prozent. Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen im gleichen Zeitraum um 2,1 Prozent. Auch am Mietwohnungsmarkt setzt sich die Entwicklung fort: Die Angebotsmieten erhöhten sich im Kanton Glarus um rund 1,6 Prozent. Rolf Widmer, Bereichsleiter Vertrieb der Glarner Kantonalbank, ordnet ein: «Der Kanton Glarus bleibt als Wohnstandort attraktiv. Die hohe Nachfrage trifft jedoch weiterhin auf ein knappes Angebot. Die geplanten Wohnbauprojekte sind deshalb wichtig, ihre entlastende Wirkung wird sich aber erst schrittweise zeigen. Die steigenden Preise erschweren insbesondere jüngeren Generationen den Zugang zu Wohneigentum. Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig zusätzlicher Wohnraum für eine nachhaltige Marktentwicklung ist.» Ausblick: Attraktiver Wohnstandort mit Wachstumspotenzial

Die Nachfrage nach Wohneigentum dürfte im Kanton Glarus auch in den kommenden Monaten hoch bleiben. Neben dem vergleichsweise günstigen Finanzierungsumfeld profitieren die Gemeinden von ihrer Attraktivität als Wohn- und Ferienregion. Zusätzliche Impulse werden vom weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs erwartet, der die Erreichbarkeit des Kantons weiter verbessert. Vor diesem Hintergrund sind sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Eigentumswohnungen weitere Preissteigerungen möglich. Das Angebot dürfte trotz verschiedener geplanter und bereits bewilligter Wohnbauprojekte vorerst begrenzt bleiben. Auch auf dem Mietwohnungsmarkt wird mit einer weiterhin robusten Nachfrage gerechnet. Insbesondere moderne Neubauwohnungen dürften auf ein anhaltend gutes Interesse stossen. Der Immobilienmarktbericht 2026 steht unter glkb.ch/immobilienmarktbericht zum Download bereit. Die Glarner Kantonalbank begleitet Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um den Immobilienmarkt im Kanton Glarus und unterstützt sie bei der Finanzierung von Wohneigentum.



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