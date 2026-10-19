DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen legen leicht zu - Ermutigende Wirtschaftsdaten aus China

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Börsen und am Aktienmarkt in Sydney dominieren am Montag im Handelsverlauf moderate Gewinne. Für Unterstützung sorgen deutlich fallende Ölpreise, nachdem diese am Freitag allerdings auch stark gestiegen waren. Dazu kommen ermutigende Wirtschaftsdaten aus China. Händler sprechen daneben davon, dass die Ausverkaufsstimmung im KI-Sektor fürs erste zumindest abgeebbt sei.

Der Topix in Tokio gibt um 0,1 Prozent nach, an der als besonders stark KI-getriebenen Börse in Seoul geht es für den Kospi um 0,6 Prozent nach oben. Unter den beiden am Freitag schwer gebeutelten Indexschwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix erholen sich erstere um 1,0 Prozent, während SK Hynix knapp im Minus liegen. In Sydney steigt der Leitindex um 0,3 Prozent. Der Leitindex war im Minus gestartet, drehte aber ins Plus nachdem Arbeitsmarktdaten die Erwartungen einer baldigen weiteren Zinserhöhung der australischen Zentralbank gedämpft hatten.

Der Shanghai-Composite zieht um 0,2 Prozent an. In Hongkong wird wegen eines nachgeholten Feiertags nicht gehandelt. Chinas Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze haben im September beide die Erwartungen übertroffen, erstere mit einem Plus von 5,5 Prozent im Jahresvergleich knapp, zweitere deutlicher: Die Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern legten um 1,1 Prozent zu, mehr als doppelt so viel wie das erwartete Wachstum von 0,5 Prozent. Berichtet wurde auch das BIP im dritten Quartal. Es wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,5 Prozent und übertraf die Ökonomenprognose von 4,4 Prozent knapp. Im Vorquartal hatte das Plus 4,3 Prozent betragen.

Als Grund für die wieder sinkenden Ölpreise sehen Marktteilnehmer Spekulationen über eine verbesserte Versorgung, nachdem US-Präsident Trump eine Anordnung unterzeichnet hat, die die meisten Sanktionen und Zölle gegen Russland aufhebt - wenige Tage, bevor diese in Kraft treten sollten. Trump verzichtet außerdem auf vorgeschlagene Zölle für Länder, die Öl aus Russland importieren und begründet all dies mit nationalem Interesse. Derweil sagte Irans Außenminister Abbas Araqchmniol, der Vorschlag an die USA, bei Erfüllung bestimmter Vorgaben die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, stehe weiterhin. Brent-Öl verbilligt sich um knapp 2 Prozent auf 107,88 Dollar.

Unter den Einzelwerten ziehen in Sydney New Hope um 4,9 Prozent an. Der Kohleproduzent hat mitgeteilt, den verbleibenden Anteil an Malabar Resources zu übernehmen, den er noch nicht besitzt. Damit sichert sich das Unternehmen die vollständige Kontrolle über eine Untertagemine und erweitert seine Produktionsbasis. Challenger schießen um 16,5 Prozent nach oben. Eine Tochter der japanischen Daiichi Life hat ein Übernahmegebot unterbreitet im Wert von umgerechnet 5,5 Milliarden US-Dollar. Daiichi Life gewinnen 1,4 Prozent.

Auch bei Fleetpartners Group treibt Übernahmefantasie. Das Flottenmanagement-Unternehmen hat einer Übernahme durch SG Fleet Management im Wert von umgerechnet 787 Millionen US-Dollar zugestimmt. Fleetpartners verteuern sich um 7,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.829,60 +0,3 +1,3 07:00 Topix 500 (Tokio) 3.173,91 -0,1 +19,3 08:00 Kospi (Seoul) 5.699,69 +0,6 +35,3 08:30 Hang-Seng (Hongkong) Feiertag -5,6 Shanghai-Composite 3.722,20 +0,2 -6,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.434,98 +0,4 +17,0 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 4.922,46 -5,1 -43,1 10:00 KLCI (Malaysia) 1.594,68 -0,8 -5,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:43 % YTD EUR/USD 1,1233 -0,1 1,1239 1,1235 -4,4 EUR/JPY 177,58 +0,0 177,55 177,52 -3,5 EUR/GBP 0,8427 -0,0 0,8429 0,8436 -3,3 USD/JPY 158,08 +0,1 157,99 158,00 +0,9 USD/KRW 1.331,51 -0,2 1.334,19 1.331,50 -7,6 USD/CNY 6,6816 -0,1 6,6861 6,6867 -4,5 USD/CNH 6,6812 -0,1 6,6850 6,6865 -4,2 USD/HKD 7,8476 NULL 7,8476 7,8476 +0,8 AUD/USD 0,6972 +0,4 0,6944 0,6957 +4,5 NZD/USD 0,5652 +0,0 0,5650 0,5662 -1,8 BTC/USD 82.650,12 +2,2 80.899,79 82.113,68 -5,8 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 100,24 -1,2 -1,17 101,41 Brent/ICE 107,80 -1,9 -2,06 109,86 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.180,39 +0,4 15,38 4.165,01 Silber 57,72 +1,3 0,71 57,01 Platin 1.650,18 +1,2 19,82 1.630,36 (Angaben ohne Gewähr) ===

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