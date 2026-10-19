Aixtron: Letzte Woche retteten starke Q3-Zahlen den Kurs. Förmlich ein Befreiungsschlag gegen den Ki-Trend am US-Markt. Sollten jetzt diese Woche die gebeutelten US-Werte zu einer technischen Gegenbewegung ansetzen, könnte das den Aachenern weiteren Schub geben - Luft nach oben wäre da. Die 32,89 Euro(Schlusskurs XETRA, 16.10.2026) lassen noch viel Phantasie bis zum 52-Wochen-Hoch von 62,66 Euro. Klar das aktuelle KGV spräche aufgrund der überwundenen Ertragsschwäche eine andere Sprache, aber für 2027 bewegt man sich mit einem Forward KGV von 24 im langjährigen Durchschnitt. Während viele klassische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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