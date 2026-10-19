Herrsching am Ammersee (ots) -"Heute gut beraten. Morgen gut vorgesorgt." Mit einem verstärkten Fokus auf die Altersvorsorge entwickelt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ihren etablierten Bankentest weiter. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die für Banken und Sparkassen zunehmend an Bedeutung gewinnt: Wie gut gelingt es, Kunden nicht nur bei aktuellen Finanzfragen zu unterstützen, sondern sie auch auf dem Weg zu einer langfristig tragfähigen Vorsorgestrategie zu begleiten?Von Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHAltersvorsorge wird zur zentralen BeratungsaufgabeDie Diskussion über die Zukunft der gesetzlichen Rente, die Reform der privaten Altersvorsorge und die zunehmende Eigenverantwortung der Verbraucher verändern die Anforderungen an Banken und Sparkassen. Die Frage nach einer ausreichenden finanziellen Absicherung im Ruhestand rückt stärker in den Mittelpunkt und damit auch die Qualität der Beratung. Altersvorsorge ist weit mehr als die Auswahl eines geeigneten Finanzprodukts. Wer langfristig vorsorgen möchte, benötigt zunächst Klarheit über die eigene finanzielle Ausgangssituation, bestehende Ansprüche und mögliche Versorgungslücken. Erst daraus lässt sich eine Strategie entwickeln, die zur individuellen Lebensplanung, zur Risikobereitschaft und zu den finanziellen Möglichkeiten passt.Für Banken entsteht daraus eine besondere Verantwortung. Sie müssen komplexe Zusammenhänge verständlich erklären, unterschiedliche Vorsorgebausteine einordnen und Kunden dabei unterstützen, aus allgemeinen Informationen konkrete Entscheidungen abzuleiten. Genau diese Fähigkeit gewinnt im Bankentest "BESTE BANK vor Ort 2027" deutlich an Bedeutung.Bewährte Testmethodik mit einem erweiterten SchwerpunktDie Gesellschaft für Qualitätsprüfung untersucht seit vielen Jahren die Leistungsfähigkeit regionaler und überregionaler Filialbanken aus Sicht privater Verbraucher. Im Rahmen des Bankentests werden in mehr als 100 Städten Institute anhand eines einheitlichen Testszenarios und eines standardisierten Frage- und Analysebogens bewertet. Die Untersuchung bildet die gesamte Kundenreise ab; nämlich vom digitalen Ersteindruck über die Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung bis zum persönlichen Beratungsgespräch und der anschließenden Nachbetreuung. Auch 2027 bleibt dieses bewährte Verfahren im Kern bestehen. Die Testkunden suchen weiterhin eine neue Hausbank, interessieren sich für ein Girokonto und möchten regelmäßig sparen sowie Vermögen aufbauen. Damit bleibt die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erhalten.Neu ist insbesondere die stärkere inhaltliche Ausrichtung auf die Altersvorsorge. Sie wird sowohl bei der Bewertung des digitalen Informationsangebots als auch im persönlichen Beratungsgespräch intensiver berücksichtigt. Hierbei geht es ausdrücklich nicht darum, ob eine Bank im Test ein bestimmtes Vorsorgeprodukt empfiehlt. Entscheidend ist vielmehr, ob sie relevante finanzielle Bedürfnisse erkennt, mögliche Versorgungslücken thematisiert und eine weiterführende, ganzheitliche Finanzanalyse anbietet.Der Digital-Check: Vorsorgekompetenz beginnt vor dem BeratungsgesprächEine wesentliche Weiterentwicklung betrifft den Digital-Check. Verbraucher informieren sich heute zunehmend über Suchmaschinen, Vergleichsportale, soziale Medien und KI-Anwendungen, bevor sie Kontakt zu einer Bank aufnehmen. Vor allem bei der Altersvorsorge suchen sie Antworten auf konkrete Fragen. Wie groß könnte meine Rentenlücke sein? Wie viel sollte ich monatlich sparen? Welche Rolle spielen ETFs, staatliche Förderung oder bestehende Vorsorgeverträge?Für die Bewertung im Bankentest wird deshalb genauer untersucht, wie verständlich und auffindbar entsprechende Informationen auf den Internetseiten der Institute sind. Ebenso relevant sind digitale Hilfsmittel zur Vorsorgeplanung und die Möglichkeit, aus der Online-Information unkompliziert in eine persönliche Beratung zu wechseln. Der digitale Auftritt ist damit nicht nur Informationsquelle, sondern bereits ein wichtiger Bestandteil der wahrgenommenen Beratungsqualität.Gute Beratung erkennt auch den unausgesprochenen BedarfDie persönliche Beratung bleibt jedoch der entscheidende Erfolgsfaktor. Eine leistungsstarke Bank zeichnet sich nicht allein dadurch aus, dass sie die konkreten Fragen eines Kunden beantwortet. Sie sollte darüber hinaus finanzielle Zusammenhänge erkennen und Themen ansprechen, die für dessen Zukunft relevant sind, obwohl sie zunächst nicht zum Anlass des Gesprächs gehörten. Wer beispielsweise ein Girokonto eröffnen und monatlich Geld sparen möchte, hat möglicherweise noch keine Vorstellung von seiner späteren Rentenlücke. Eine ganzheitliche Beratung sollte diesen Zusammenhang erkennen und bei Bedarf eine vertiefende Vorsorgeplanung anbieten.Dazu gehören eine systematische Bestandsaufnahme, die Analyse bestehender Absicherungen und die Einordnung langfristiger Ziele. Auch die finanzielle Belastbarkeit und Risiken wie eine mögliche Berufsunfähigkeit müssen berücksichtigt werden. Der eigentliche Qualitätsunterschied zeigt sich damit nicht beim Produktangebot, sondern in der Fähigkeit, aus einer individuellen Kundensituation einen nachvollziehbaren Beratungsprozess abzuleiten.Digitale Orientierung und persönliche Beratung gehören zusammenDass dieser Ansatz gerade bei jüngeren Kunden relevant ist, unterstreicht die NextGen Studie 2026 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Danach halten 78 Prozent der befragten 18- bis 30-Jährigen persönliche Beratung für wichtig. Gleichzeitig nutzen junge Erwachsene digitale Finanzangebote ganz selbstverständlich und beschäftigen sich teilweise bereits mit Vermögensaufbau, Wertpapieren und Altersvorsorge.Für Regionalbanken ergibt sich daraus eine Chance, denn Sie können digitale Informations- und Serviceangebote mit persönlicher Nähe und individueller Beratung verbinden. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Welten sinnvoll ineinandergreifen. Das gilt besonders für langfristige Finanzentscheidungen. Informationen sind heute nahezu unbegrenzt verfügbar. Eine individuell passende und langfristig tragfähige Vorsorgestrategie entsteht daraus jedoch nicht automatisch.Qualität sichtbar machen: regional und vergleichbarMit der stärkeren Berücksichtigung der Altersvorsorge verfolgt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung das Ziel, moderne Beratungsqualität noch differenzierter zu bewerten. Die Auszeichnung "BESTE BANK vor Ort" erhält weiterhin das Institut mit der besten Gesamtleistung am jeweiligen Standort. Damit bleibt die regionale Vergleichbarkeit ein zentrales Merkmal des Tests.Spätestens ab dem 6. November 2026 sollen die ersten Ergebnisse der Ausgabe 2027 für knapp 100 Städte auf dem Verbraucherportal geprüfte-beratungsqualität.de veröffentlicht werden.Für Banken ist der weiterentwickelte Test auch ein Impuls, die eigene Beratungspraxis kritisch zu hinterfragen. Wie konsequent werden Vorsorgebedürfnisse erkannt? Wie verständlich werden finanzielle Zusammenhänge erklärt? Und wie gut gelingt die Verbindung zwischen digitaler Orientierung und persönlichem Gespräch?Die Antworten auf diese Fragen werden zunehmend darüber entscheiden, welchen Mehrwert eine Hausbank ihren Kunden langfristig bietet. Fazit: Wer heute exzellent berät, muss die finanzielle Zukunft seiner Kunden mitdenken. Genau deshalb wird die Altersvorsorge bzw. die Vorsorgeberatung im Bankentest "BESTE BANK vor Ort 2027" zu einem wichtigen Gradmesser für die Beratungsqualität. Denn der Anspruch moderner Bankberatung sollte lauten: Heute gut beraten. Morgen gut vorgesorgt.Über den AutorKai Fürderer ist Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH. Das unabhängige Testinstitut untersucht die Service-, Kundenorientierungs- und Beratungsqualität von Banken und Sparkassen und veröffentlicht unter anderem die regionalen Ergebnisse des Bankentests "BESTE BANK vor Ort".Quellen und redaktionelle Grundlage- News-Room auf der Homepage: https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/aktuelles/- Hier geht's zu den Testsiegern bzw. zu den Ergebnissen im Bankentest "BESTE BANK vor Ort 2027": https://gepruefte-beratungsqualitaet.de/Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHKai FürdererMitglied der Geschäftsleitungmobil: 0171/76 09 162phone: 08152/39 616 97mail: kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deBüro- bzw. 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