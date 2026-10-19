NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Die Lieferzeit für das neue iPhone Duo nehme zwar weiter zu, dies sei allerdings keine Überraschung und erfülle lediglich die Markterwartungen, schrieb Edison Lee in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Insgesamt konstatiert er einen zunehmend schwachen Start der aktuellen iPhone-Generation, in China etwa müssten Käufer im Grunde gar nicht mehr auf das iPhone 19 Pro oder Pro Max warten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 23:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 23:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 23:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 23:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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