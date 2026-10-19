Die Rheinmetall-Aktie hat eine beeindruckende Handelswoche hinter sich. Um rund +16% ging es auf Xetra nach oben, allein am Freitag gewann der Rüstungskonzern +6,26% auf 1.090,20 €. Damit meldet sich die Aktie nach einem monatelangen Kursverfall eindrucksvoll zurück. Besonders spannend: Trotz der jüngsten Rally liegt das durchschnittliche Analystenkursziel bei rund 1.565 €. Das entspricht weiteren +44% Kurspotenzial. Aber rechtfertigt die fundamentale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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