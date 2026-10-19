Die Novo Nordisk-Aktie bekommt weiteren Gegenwind von den Analysten. BMO Capital hat sein Kursziel von 47 auf 40 US$ gesenkt. Umgerechnet entspricht das rund 35,60 € und damit lediglich +3% Potenzial gegenüber dem jüngsten Aktienkurs von 34,49 €. Der Hintergrund ist die schwierige Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Allerdings wird der Pharmakonzern inzwischen nur noch mit etwa dem 12-Fachen des erwarteten Jahresgewinns bewertet. Ist die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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