Die Hypoport-Aktie meldet sich mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück. Nach dem jüngsten Mehrjahrestief sprang der Kurs innerhalb einer Woche um +15,31% auf 77,95 €. Bullische Divergenzen im RSI und MACD sowie ein frisches RSI-Crossover stützen die Erholung. Der übergeordnete Abwärtstrend und das bärische MACD-Signal mahnen jedoch weiterhin zur Vorsicht. Chartanalyse zur Hypoport-Aktie Das langfristige Kursbild wird von einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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