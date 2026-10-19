Der Absturz der The-Trade-Desk-Aktie nimmt historische Ausmaße an. Seit dem Rekordhoch von Ende 2024 hat der Werbetechnologie-Titel mehr als -90% seines Wertes verloren. Inzwischen notiert der Kurs bei 12,23 US$ und damit auf dem tiefsten Stand seit 2018. Ausgerechnet jetzt liefern RSI und MACD erste vorsichtige Hoffnungsschimmer. Chartanalyse zur The-Trade-Desk-Aktie Im langfristigen Chart ist eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu erkennen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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