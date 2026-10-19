ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insbesondere die Aussagen des Industriedienstleisters zur Abhängigkeit vom Chemiegeschäft seien nicht so pessimistisch ausgefallen wie von ihm nach der Prognosesenkung im September zunächst befürchtet, schrieb Olivier Calvet am Sonntag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 22:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005909006
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