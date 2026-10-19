PNE - Vertreter einer Branche, die eigentlich im Fokus des Kapitalmarktes stehen könnte. Nachhaltigkeit als Geschäftskonzept. Notwendig für den Erfolg der Decarbonisierungsprogramme der EU. Aber die Branche ist in der Krise - Zinsen, höhere Kosten, politische Irritationen und verzögerte Anschlüsse/Genehmigungen. Strukturkrise im Windsektor - natürlich teilweise hausgemacht. Durch Grössenwahn, zuviel zugleich - ohne Kostendisziplin. Ein Sektor unter anhaltendem Druck. Steigende Zinsen, explodierende Investitionskosten in der Lieferkette und veränderte politische Rahmenbedingungen belasten die Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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