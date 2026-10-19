Der Wettbewerb im Kryptohandel nimmt zu: Nun wollen auch die Sparkassen mit einem eigenen Angebot Privatkunden ansprechen. Sie rollen schrittweise ein neues Angebot aus. Was steckt dahinter? Die Sparkassen steigen in das Geschäft mit Kryptoanlagen wie Bitcoin und Ethereum ein. Ab sofort können die ersten Kunden Kryptowährungen über die bestehende Sparkassen-App handeln, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) der Nachrichtenagentur dpa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n