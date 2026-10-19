Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um eine Studie zur Produktivitätssteigerung durch KI, kleine Atomreaktoren, einen Raketenstart mit ungewöhnlichen Folgen, Hardware-Reklamationen und Kopien von Adobe-Tools. Vor allem in der Software-Entwicklung ist KI längst Normalität. Aber steigert die Technologie wirklich die Produktivität in dem Bereich? Eine aktuelle Studie lässt daran zweifeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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