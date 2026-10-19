Der DAX wird zum Start in die neue Handelswoche bei rund 25 500 Punkten erwartet. Die Vorgaben aus Asien fallen gemischt aus. Während überraschend robuste Konjunkturdaten aus China für etwas Zuversicht sorgen, bleiben die Anleger gegenüber KI- und Halbleiteraktien skeptisch. Allerdings präsentieren sich die Futures an der Wall Street nach dem schwachen Wochenschluss heute Morgen deutlich fester. Das hebt die Stimmung und nährt die Hoffnung, dass die jüngste Korrektur im KI-Sektor zumindest eine Pause einlegt.

Unterstützung liefern die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China. Das Bruttoinlandsprodukt legte mit 4,5 Prozent etwas stärker zu als erwartet, die Industrieproduktion überzeugte mit einem Plus von 5,5 Prozent. Auch die Einzelhandelsumsätze lieferten positive Signale. Damit bleibt die Hoffnung bestehen, dass die chinesische Wirtschaft ihre Erholung im Schlussquartal fortsetzen kann. Entscheidend wird allerdings sein, ob sich die Dynamik bis zum Jahresende aufrechterhalten lässt.

Für die Aktienmärkte steht nun eine richtungsweisende Handelswoche bevor. Die Zweifel an der KI-Euphorie treffen auf eine Berichtssaison, in der die Unternehmen ihre hohen Bewertungen mit konkreten Ergebnissen rechtfertigen müssen. Die Anleger wollen nicht mehr nur von den Wachstumschancen künstlicher Intelligenz hören, sondern zunehmend sehen, wann sich die gewaltigen Investitionen tatsächlich auszahlen. Die Zeit der unbegrenzten Vorschusslorbeeren scheint im Technologiesektor vorerst vorbei zu sein.

Besonders die anstehenden Quartalszahlen großer US-Technologieunternehmen wie Meta Platforms und Tesla dürften deshalb für Bewegung sorgen. Zum Wochenschluss rücken zudem die Einkaufsmanagerindizes in den Mittelpunkt. Die Kombination aus wichtigen Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten bietet reichlich Potenzial für neue Kursschwankungen. Für den DAX zeichnet sich zum Wochenauftakt aus technischer Sicht eine Handelsspanne zwischen 25 350 und 25 650 Punkten ab.

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