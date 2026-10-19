Dank der neuen Integration können Unternehmen Preise direkt auf der Grundlage der Daten festlegen, die sie bereits in Databricks verwalten. Dadurch verkürzt sich die Implementierungszeit, veraltete Daten werden vermieden und Investitionen in Lakehouse-Lösungen lassen sich in Gewinn umwandeln

Pricefx, ein weltweit führender Anbieter von Preisinformationslösungen für B2B-Unternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit Databricks, dem Daten- und KI-Unternehmen, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird in Kürze eine native Integration zwischen der "Pricefx Enterprise Pricing Intelligence Platform" und der "Databricks Data AI Platform" eingeführt. Diese bietet Herstellern und Händlern einen kontrollierten und flexiblen Ansatz, um die Preisgestaltung zu verwalten, Geschäfte im Hinblick auf das bestmögliche Ergebnis zu optimieren sowie Margenrisiken und -chancen anhand der Geschäftsdaten zu erkennen, die sie bereits in Databricks verarbeiten. Die Integration wird Unternehmen dabei unterstützen, kontrollierte Daten und KI in messbaren geschäftlichen Mehrwert umzuwandeln, indem Preisinformationen direkt mit ihrer bestehenden Datenbasis verknüpft werden.

Bei den meisten B2B-Unternehmen befinden sich die Transaktions-, Kosten-, Kunden- und Wettbewerbsdaten, die als Grundlage für Preisentscheidungen dienen, bereits in Databricks. Die Übertragung dieser Daten in ein Preissystem war bislang in der Regel mit maßgeschneiderten Integrationen, langwierigen Mapping-Projekten und Berichten verbunden, die dem Geschäftsgeschehen um Stunden hinterherhinkten. Die Integration von Pricefx und Databricks wird diese Reibungsverluste beseitigen, sodass Preisgestaltungsteams auf der Grundlage aktueller, zuverlässiger Daten handeln können und Datenteams über eine einzige, regulierte "Single Source of Truth" mit zentraler Governance durch den Unity Catalog verfügen.

Drei Möglichkeiten zur Verbindung, ein einheitliches Preismodell

In Anbetracht der Tatsache, dass sich jedes Unternehmen in einer anderen Phase seiner Datenstrategie befindet, wird Pricefx drei Meilensteine bereitstellen, die Kunden unabhängig voneinander umsetzen oder im Laufe der Zeit schrittweise ausbauen können:

Pricefx Data Connect for Databricks: Pricefx stellt eine Verbindung zu Databricks als regulierte Datenquelle her, ermittelt verfügbare Tabellen über den Unity Catalog und überträgt Preislisten, Angebote und Genehmigungen nach Zeitplan oder auf Abruf in Pricefx. Databricks bleibt das System of Record, und Kunden können Preisdaten ohne individuelle Entwicklung einbinden dies ist der schnellste Weg, um Lakehouse-Daten für die Preisgestaltung nutzbar zu machen.

Pricefx stellt eine Verbindung zu Databricks als regulierte Datenquelle her, ermittelt verfügbare Tabellen über den Unity Catalog und überträgt Preislisten, Angebote und Genehmigungen nach Zeitplan oder auf Abruf in Pricefx. Databricks bleibt das System of Record, und Kunden können Preisdaten ohne individuelle Entwicklung einbinden dies ist der schnellste Weg, um Lakehouse-Daten für die Preisgestaltung nutzbar zu machen. Pricefx Zero-Copy for Databricks (in Kürze): Die Daten verbleiben in Databricks. Pricefx-Anwendungen werden auf preisbereiten Lakehouse-Daten über eine offene, kopierfreie Freigabe ausgeführt, sodass Preis-, Finanz- und Datenteams auf der Grundlage einer einzigen, kontrollierten Kopie arbeiten ohne doppelte Daten, Synchronisationsverzögerungen oder Abgleichvorgänge -, wobei jede Preisentscheidung bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden kann.

Die Daten verbleiben in Databricks. Pricefx-Anwendungen werden auf preisbereiten Lakehouse-Daten über eine offene, kopierfreie Freigabe ausgeführt, sodass Preis-, Finanz- und Datenteams auf der Grundlage einer einzigen, kontrollierten Kopie arbeiten ohne doppelte Daten, Synchronisationsverzögerungen oder Abgleichvorgänge -, wobei jede Preisentscheidung bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden kann. Pricefx Agents on Databricks Marketplace (in Kürze): Pricefx wird seine Pricing Agents und die Pricefx MCP-App auf dem Databricks Marketplace bereitstellen, sodass Analysten Databricks Genie innerhalb ihres eigenen Arbeitsbereichs anhand der Pricefx-Intelligenz Fragen zu Margen, Preisabfolgen und Geschäften stellen können. Mithilfe eines kostenlosen "Try-me"-Notebooks können Teams innerhalb von etwa 15 Minuten Margenverluste anhand von Demo-Daten aus der Chemiebranche aufdecken und anschließend dasselbe Modell auf ihre eigenen Daten anwenden. Dem Margin Leakage Agent werden in den kommenden Monaten die Agenten "Cost Pass-Through", "Deal Outlier" und "Price Realization" folgen. Die Agenten laufen im Databricks-Arbeitsbereich des Kunden unter der Verwaltung des Unity Catalog, wobei lediglich empfohlene Maßnahmen zur Genehmigung und Ausführung an Pricefx gesendet werden.

Über alle drei Meilensteine hinweg werden die Preisgestaltungsteams weiterhin dieselbe Pricefx-Umgebung nutzen, einschließlich Preisgestaltung, Angebotserstellung, Rabatte, Vereinbarungen, KI-gesteuerte Preis- und Geschäftsoptimierung sowie integrierte Preisgestaltungsagenten, während die IT-Abteilung die zentralisierte Steuerung, Sicherheit und Zugriffskontrolle in Databricks beibehält. Indem KI-gestützte Preisentscheidungen und -agenten auf vertrauenswürdigen Unternehmensdaten und dem geschäftlichen Kontext basieren, werden die Integrationen Unternehmen dabei unterstützen, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten und die KI zu behalten.

Indem die Notwendigkeit, komplexe Datenpipelines aufzubauen und Daten zwischen Systemen zu übertragen, reduziert oder ganz beseitigt wird, kann die Integration die Zeit bis zur Wertschöpfung erheblich verkürzen und gleichzeitig die Implementierungskosten sowie die Komplexität senken. Preisentscheidungen werden auf der Grundlage der neuesten, kontrollierten Unternehmensdaten getroffen und nicht anhand veralteter Kopien, wodurch Unternehmen sicherstellen können, dass Preis- und Margenentscheidungen die aktuellen Geschäftsbedingungen widerspiegeln. Da weniger maßgeschneiderte Integrationen und doppelte Datenspeicher eingerichtet, gesichert und gewartet werden müssen, können Unternehmen zudem ihre Technologieumgebungen vereinfachen und den laufenden Betriebsaufwand reduzieren.

Die Integration hilft Unternehmen zudem dabei, mehr Nutzen aus ihrer bestehenden Investition in Databricks zu ziehen, indem sie die Databricks Data Intelligence Platform auf das Preis- und Margenmanagement ausweitet ein besonders wirkungsvoller kommerzieller Anwendungsfall für B2B-Unternehmen. Darüber hinaus schafft sie eine Grundlage für agentenbasierte Preisgestaltung, wodurch Pricefx-KI-Agenten direkten Zugriff auf geregelte Unternehmenskontexte erhalten, anhand derer sie die nächstbesten Preismaßnahmen empfehlen können.

"Unternehmen haben erheblich in Databricks investiert, um ihre Daten zu bündeln, und gerade bei der Preisgestaltung sollte sich diese Investition direkt in der Marge auszahlen", sagte Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren Kunden, ihre Preisgestaltung auf der Grundlage der Daten vorzunehmen, denen sie bereits vertrauen ohne maßgeschneiderte Integrationen oder das Warten auf veraltete Berichte. Ganz gleich, ob ein Unternehmen zunächst seine Daten anbinden oder Pricefx direkt in seinem Lakehouse ausführen möchte: Wir holen die Kunden dort ab, wo sich ihre Daten befinden, und verwandeln diese in profitables Wachstum."

"Kunden möchten mehr aus den Daten herausholen, die sie bereits in Databricks vereinheitlicht und verwaltet haben, und die Preisgestaltung ist einer der direktesten Wege von den Daten zu geschäftlichen Ergebnissen", sagte Jason Pohl, CTO von Built-On und Gründer von Databricks Labs bei Databricks. "Durch den Aufbau auf der Databricks Data AI Platform ermöglicht Pricefx eine KI-gestützte Preisgestaltung für diese Daten, während diese weiterhin der Governance durch den Unity Catalog unterliegen. Dies bietet unseren gemeinsamen Kunden einen neuen, hochwertigen Anwendungsfall auf der Plattform, die sie bereits nutzen, sowie einen schnelleren Weg von der Erkenntnis zur Umsetzung."

Pricefx stellte die Integration heute auf der Bühne der "Accelerate 2026" vor, der jährlichen Kundenkonferenz von Pricefx für Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb und Preisgestaltung, die vom 13. bis 15. Oktober in Denver stattfindet. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com/partners/databricks.

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Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter B2B-Preisoptimierung und -verwaltung für produzierende Unternehmen und Distributoren. Die "Pricefx Enterprise Pricing Intelligence Platform" vereint vernetzte Pricing-Agenten, KI-gesteuerte Preis- und Geschäftsoptimierung sowie Kernfunktionen wie Preisgestaltung, Angebotserstellung, Rabatte, Vereinbarungen und Vertriebsunterstützung, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Preisgestaltung zu einem strategischen Wachstumshebel zu machen. Pricefx ist in führende Unternehmensökosysteme wie SAP und Salesforce eingebettet und integriert Preisintelligenz direkt in die Systeme, die Teams täglich nutzen. So trägt das Unternehmen dazu bei, die Preisstrategie in großem Maßstab mit der Geschäftsabwicklung in Einklang zu bringen. Seit Pricefx vor mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit im Bereich cloud-nativer Preisgestaltung geleistet hat, bietet das Unternehmen die branchenweit schnellste Amortisationszeit: Kunden nehmen die Lösung in der Regel in weniger als sechs Monaten in Betrieb und erzielen im ersten Jahr einen durchschnittlichen ROI von 15-fach. Erfahren Sie mehr unter www.pricefx.com.

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