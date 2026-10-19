ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds von einem schwächeren US-Geschäft geprägt gewesen sein, schrieb Dennis Geiger am Montag in seinem Ausblick. Die Marke sollte weltweit aber weiterhin gut positioniert sein, um im Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
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